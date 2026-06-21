पुणे

Junnar Accident : ओतूरजवळ भीषण अपघात: आयशर टेम्पो-दुचाकी समोरासमोर धडक; तरुण पिता व तीन वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू

अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर भीषण अपघात; दुचाकीस्वार तरुण व तीन वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू, पत्नी-मुलगी व मेहुणा गंभीर जखमी
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Post-Accident Governance: Emergency Response and Police Investigation

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सकाळ वृत्तसेवा
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पराग जगताप,

ओतूर : ओतूर ता. जुन्नर गावाच्या हद्दीत अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावरील ढमालेमळा फाटा परिसरात रविवारी दुपारी झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार व त्याच्या तीन वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पत्नी, दुसरी मुलगी व मेहुणा गंभीर जखमी झाले आहेत.

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