Junnar Accident : ओतूरजवळ भीषण अपघात: आयशर टेम्पो-दुचाकी समोरासमोर धडक; तरुण पिता व तीन वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू

पराग जगताप, ओतूर : ओतूर ता. जुन्नर गावाच्या हद्दीत अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावरील ढमालेमळा फाटा परिसरात रविवारी दुपारी झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार व त्याच्या तीन वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पत्नी, दुसरी मुलगी व मेहुणा गंभीर जखमी झाले आहेत..ही दुर्घटना रविवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास हॉटेल निमंत्रणसमोर घडली. आयशर टेम्पो आणि दुचाकी यांच्यात समोरासमोर धडक झाल्याने दुचाकीवरील सर्वजण हवेत उडून सुमारे दहा ते पंधरा फूट अंतरावर महामार्गावर फेकले गेले. या भीषण अपघाताचे दृश्य हॉटेलच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे..या अपघातात अजय बबन दुधवडे वय २१ व त्यांची मुलगी अनुजा अजय दुधवडे वय ३ यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर सलोनी अजय दुधवडे वय १९, तनुजा अजय दुधवडे वय ५ हे गंभीर जखमी असून सर्वजण माळवंदवाडी, मु.पो. घारगाव, ता. संगमनेर, जि. अहिल्यानगर येथील रहिवासी आहेत.तर सुदर्शन गौतम केदार वय २० रा.पांगरीमाथा ता.जुन्नर जि.पूणे हा ही गंभीर जखमी झाला असून जखमीवर उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, सलोनी दुधवडे या पांगरी तर्फे ओतूर येथे माहेरी कौटुंबिक कार्यक्रमानिमित्त मुलांसह आधी आल्या होत्या.शनिवारी कार्यक्रम झाला असल्याने रविवारी सलोनी यांचे पती अजय हे त्यांना मेव्हना सुदर्शन केदर सह घारगाव कडे परत जात असताना ढमालेमळा फाटा परिसरात ओतूर कडून कल्याणच्या दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या आयशर टेम्पोने त्यांच्या दुचाकीला समोरासमोर धडक दिली.धडकेची तीव्रता एवढी होती की दुचाकीवरील सर्वजण रस्त्यावर दूरवर फेकले गेले.यात अजय व अनुजा जागीच ठार झाले तर इतर सर्व गंभीर जखमी झाले..घटनेची माहिती मिळताच ओतूर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक युवराज जाधव, पोलीस हवालदार नरेंद्र गोराणे, नामदेव बांबळे, शामसुंदर जायभाई व अन्य कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले तसेच अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून ओतूर पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.