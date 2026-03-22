Otur News : ओतूरमध्ये कुस्तीचा थरार; सोनाली मंडलिकने पटकावली चांदीची गदा

ओतूर : जुन्नर येथील श्री कवठे येमाई यात्रेनिमित्त आयोजित मॅटवरील कुस्ती मध्ये राष्ट्रीय कुस्तीपटू सोनाली मंडलिक ने पटकावली चांदिची गदा व २५ हजारांचे रोख बक्षीस..श्री कवठे येमाई यात्रेनिमित्त विविध धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.त्यात रविवारी निमंत्रित महिलांच्या मॅटवरील कुस्त्यांचे उत्साहात आयोजन करण्यात आले.या कुस्त्यांची शेवटची कुस्ती २५ हजार रुपये रोख बक्षिस व चांदिच्या गदेचे बक्षिस होते त्याची मानकरी कर्जत तालुक्यातील राष्ट्रीय कुस्तीपटू सोनाली मंडलिक ही झाली..मांडवगण फराटा येथील \nवाघेश्वर यात्रा आजपासून सुरू.यात्रा उत्सवानिमित्त रविवारी ता.२२ रोजी रोजी पहाटे ५ वाजता ओतूर सायकल ग्रुपच्या वतीने श्री कवठे येमाई मंदिर (मु. पो. कवठे, ता. शिरूर) येथून ज्योत आणणे, सकाळी ८ वाजता भव्य मांडव डहाळे मिरवणूक तसेच भव्य मांडव डहाळे सजावट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. तसेच ओतूर शहरातून महिलां कलश घेऊन मिरवणुकीमध्ये सहभागी झाल्या होत्या..तसेच सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी श्री कवठे येमाई यात्रेनिमित्त सोमवार,ता. १६ ते ता. २३ मार्च रोजी किर्तन महोत्सवाचे आयोजन येथील जय बजरंग परिवार, ग्रामपंचायत ओतूर, ओतूर ग्रामस्थ व इतर संलग्र संस्थांच्या वतीने करण्यात आले असल्याची माहिती कवठे येमाई परिवाराने दिली..किर्तन महोत्सव सप्ताहात श्री कवठे येमाई काकडा भजन मंडळाच्या वतीने दैनंदिन सायंकाळी ५ ते ६ वाजता हरिपाठ, सायंकाळी ७ ते ९ हरिकीर्तन, रात्री ९ नंतर महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे..सप्ताहात सोमवार ता. १६ मार्च रोजी हभप मनोहर महाराज शिनारे (राहुरी), मंगळवार ता. १७ रोजी हभप अमोल महाराज भोत (अकोला), बुधवार, ता. १८ रोजी हभप जयेश महाराज भाग्यवंत (डोंबिवली), गुरूवार, ता. १९ रोजी हभप प्रविण महाराज आंबेकर (टाकळी ढोकेश्वर), शुक्रवार, ता. २० रोजी हभप संदिप महाराज डुंबरे ( कल्याण), शनिवार, या. २१ रोजी हभप शांताराम महाराज जाधव (मठाधिपती बोरी), रविवार, ता.२२ रोजी हभप नामदेव महाराज वाळके (वेळेश्वर) या नामवंत कीर्तनकार महाराजांची कीर्तने होणार असून, सोमवार ता. २३ रोजी सकाळी ९ वाजता हभप डॉ. विकासानंद महाराज मिसाळ (संत पंढरी, पिंपळगाव वाघा) यांचे काल्याचे किर्तन होणार आहे..मंगळवार, ता. २४ एप्रिल रोजी श्री कवठे येमाई यात्रा सोहळ्याचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. सकाळी ९ वाजता चोळी पातळ व देवीचा अभिषेक, दुपारी १२ ते ५ वाजता मुक्ताई महिला ज्येष्ठ नागरिक भजन मंडळाचा भजन महोत्सव. श्री कवठे यमाई काकडा भजन मंडळ ओतूर आणि ओम चैतन्य म्युझिकल ग्रुप ओतूर यांचा भावगीत भक्तीगीत व देवी गीतांचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. सायंकाळी ५ वाजता शेरण्या वाटप, सायंकाळी ५:३० वाजता सत्कार समारंभ सायंकाळी ७:३० वाजता शोभेचे दारूकाम कार्यक्रम पार पडणार आहे. रात्री ८ वाजता मंगला बनसोडे सोबत नितीन कुमार करवडीकर यांचा लोकनाट्य तमाशाचा कार्यक्रम होणार आहे..तसेच मास्टर रघुवीर खेडकर यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांचा मंडळाच्या वतीने सत्कार करण्यात येणार आहे. या यात्रा उत्सवात ओतूर आणि परिसरातील सर्व नागरिकांनी सहभागो होऊन, यात्रेची शोभा वाढवावी, असे आवाहन ओतूर ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आले आहे.