Gas News : गॅस टंचाईमुळे ओतूर-माळशेज पट्ट्यात पुन्हा पेटल्या चुली

ओतूर : ओतूर व माळशेज पट्ट्यातील गावा मध्ये घरघुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत असून ग्रामीण भागात दोन गॅस सिलिंडर मधील अंतर ४५ दिवसांचे असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणाना सामोरे जावे लागलत असून पर्याय म्हणून चुली पेटवायला लागत आहे..ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा दोन सिलेंडर मधील ४५ दिवसाच्या अंतरामुळे निर्माण झाला असून गृहिणींसमोर इंधनाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे.ग्रामिणभागात एकेकाळी 'धूरमुक्त स्वयंपाकघर' बनवण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली उज्ज्वला गॅस योजना यामुळे ग्रामीण भागासह आदिवासी भागातही नागरिक गॅस चा वापरू मोठ्या प्रमाणात करू लागले, आता गृहीणीना ही गॅस वर स्वयंपाक करण्याची सवय लागली आहे..मात्र इरान इस्राईल व अमेरीका यांच्या युद्धामुळे देशात व्यावसायिक गॅस वितरण पुर्ण ठप्प झाले.तर सरकारने आणि गॅस वितरण कंपन्यांचे घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नाही अशी सर्वच माध्यमावरून बतावणी केली मात्र ग्रामिण भागात दोन गॅस सिलिंडर बुकींग मधील अंतर ४५ दिवसाचे करून घरगुती गॅस सिलिंडर उपभोक्ताची एक प्रकारे फसवणूक केली आहे..ग्रामिण भागात आज ही एकत्र कुटुंबपद्धती अस्तित्वात असून एका चार व्यक्तीच्या कुटुंबाला ही एक गॅस सिलिंडर ची टाकी २० ते २५ दिवसाच पुरते तर आता या कुटुंबांनी आणि एकत्रीत असलेल्या कुटुंबांनी एक गॅस सिलिंडर ची टाकी ४५ दिवस कशी पुरवावी हे संबंधीत यंत्रणेने नागरिकांना सांगावे.तसेच दैनंदीन ग्रामिण जिवनात दशक्रीया,तेरावा, साडेपाच महिने,वर्ष श्राध्द,लग्न, अभिष्टचिंतन सोहळे,साखरपुडा,टिळा, धार्मिक विधी, सत्यनारायण पुजा,यात्रा, उत्सव या सर्वांसाठी होत असलेल्या अन्नदान साठी गॅस सिलिंडर उपलब्ध कसा होणार कि सर्व कार्यकर्मासाठी चुलीवरच अवलंबून राहुन जंगल तोड करायची का?.एकुणच ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे गृहिणींना परत चुली कडे वळावे लागले आहे.यामुळे वृक्ष तोड मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे..सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी तांबे म्हणाले ग्रामिणभागात एकत्र कुटुंब पद्धती जास्त असल्याने तसेच धूरमुक्त स्वयंपाकघरासाठी उज्ज्वला गॅस योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आली.या योजनेची जनजागृती मुळे मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड थांबुन ग्रामीण भागासह आदिवासी भागातही सर्वांनी गॅस चा स्विकार केला..मात्र आता गॅस कंपन्याकडुन ग्रामीण व शहरी असा भेदभाव करून ग्रामीण भागाला ४५ दिवसाच्या अंतराने व शहरी भागाला २५ दिवसाच्या अंतराने गॅस सिलिंडर टाकीचे वितरण होत आहे.ही वितरण पध्दत ग्रामीण भागावर अन्याय कारक असून त्यामुळे गॅस सिलिंडरचा ग्रामीण भागात तुटवडा जाणवू लागला आहे..त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून स्वयंपाक करण्यासाठी चुली पेटलेल्या दिसून येत आहे.तरी गॅस कंपन्यांनी ग्रामीण भागातही २५ दिवसांच्या अंतराने ग्राहकांना गॅस सिलिंडर टाकी पुरवावी अशी मागणी सर्व नागरीकांतर्फे तांबे यांनी केली आहे.