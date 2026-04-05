Otur Dholwada Phata accident: धोलवड फाट्यावर भीषण अपघात; पिकअपच्या धडकेत तरुण ठार, एक गंभीर जखमी

ओतूर : ओतूर ता.जुन्नर येथील ओतूर ओझर नारायणगाव मार्गावर धोलवड फाटा येथे दुचाकी व पिकअप वाहनाच्या अपघात दुचाकीवरील एक तरुण जागिच ठार झाला तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे..सदर अपघात रविवारी सकाळी नऊ वाजे दरम्यान ओतूर ओझर मार्गे नारायणगाव या मार्गावर धोलवड फाट्या जवळ झाला असून या अपघातात ओंकार गोपाळ कवटे वय.२२ रा. मवेशी, ता.अकोले, अहिल्यानगर हा जागिच ठार झाला असून सोपान यशवंता लांघी वय २७ हा गंभीर जखमी झाला असून आळेफाटा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे..या अपघाता बाबत मिळालेली माहिती अशी की कवठे व लांघी हे तरूण दुचाकी (क्र.एम एच १७ डि ऐ ३५२०) या दुचाकीवरून ओतूर पासून पुढे ओझर मार्गे चाकण,पुणे येथे चालले होते. सकाळी नऊच्या सुमारास धोलवड फाट्याजवळील 'हॉटेल कोकण पॅलेस' समोर पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या अज्ञात पिकअप वाहनाने या तरुणाच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली.ही धडक अत्यंत जोरदार होती.त्या धडकेमुळे दोघेही दुचाकीस्वार दुचाकी वरून रस्त्यावर आपटून रक्तबंबाळ झाले.दुचाकीवरील तरुण अपघातात गंभीर जखमी झाल्याचे धडक देणारी पिकअप गाडी अपघात स्थळावरून पळून गेले.स्थिनिक नागरिकांनी अपघाताचा आवाज आल्यानंतर अपघात स्थळी जाऊन अपघात ग्रस्त तरुणांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले..सदर अपघाता बाबत माहिती मिळताच ओतूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजिगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार नामदेव बांबळे व इतर पोलिस पथकांनी घटनास्थळी जाऊन वाहतुक सुरळीत केली आणि ओतूर ओझर मार्गे नारायणगाव मार्गावरील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासून अपघात करून फरार झालेली पिक अप गाडीचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना केली आहे.सदर अपघाता बाबत पुढील तपास ओतूर पोलिस करत आहेत.