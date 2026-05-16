Crime News: नेतवड येथील ९५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाच्या घरफोडी प्रकरणाचा उलगडा; ओतूर पोलिसांकडून चोरटा अटकेत

ओतूर : नेतवड ता.जुन्नर येथील कुटे मळा येथे १ मे ते ७ मे २०२६ दरम्यान बजाबा महादु कुटे वय ९५ यांनी त्यांच्या पत्नीचे जपुन ठेवलेले दागीने त्यांच्या घराच्या पोटमाळ्यातुन खाली उतरून घरामध्ये असलेल्या पेटीचा कडी कोयंडा तोडुन पेटीत असलेले एक लाख ८० हजार रुपयाचे तीन तोळे वजनाचे मनीमंगळसुत्र व दिड लाख रूपये किमतीचे अडीच तोळे वजनाचे ६ सोन्याचे पान व १ पुतळा ,तीस हजार रुपय किमतीची अर्धा तोळयाची सोन्याची नथ ,साठ हजार रुपये किमतीची १ तोळा वजनाची सोन्याच्या पेटया असा एकुण ४ लाख २० हजार रूपये किमतीचे सात तोळे सोन्याचे दागीने चोरट्यांनी घरफोडी चोरी करून चोरून नेले असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते.याबाबत तान्हाजी बजाबा कुटे यांनी ता.११ मे २०२६ रोजी ओतूर पोलिसात तक्रार दिली होती..सदरच्या गुन्हयाचा तपास पोलीस उपनिक्षक युवराज जाधव यांच्याकडे देण्यात आला आहे.ओतूर पोलीसांनी गुन्हयाचा सखोल तपास केला असता सदरचा गुन्हा हा फिर्यादी यांच्या घराच्या बाजुला राहण्यास असलेला अभिषेक खंडु कुटे वय-३२ वर्षे सध्या रा. टिटवाळा ठाणे मुळ रा. नेतवड कुटेमळा ता. जुन्नर जि.पुणे याने केला असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. सदरच्या आरोपीस ता.१३ मे २०२६ रोजी अटक करण्यात आले असुन अभिषेक कुटे याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने गुन्हयाची कबुली दिली. सदरच्या आरोपीने चोरी केलेले तीन तोळे वजनाचे मनीमंगळसुत्र, अडीच तोळे वजनाचे ६ सोन्याचे पान व १ पुतळा, अर्धा तोळयाची सोन्याची नथ व १ तोळा वजनाची सोन्याच्या दोन पेटया असे एकुण ४ लाख २० हजार रूपये किमतीचे सात तोळे वजनाचे सोन्याचे सर्व दागीने जप्त करण्यात ओतूर पोलीसांना यश आले आहे..ओतूर पोलीसांनी केलेल्या कामगीरीचे सर्व स्तरातुन कौतुक होत असुन फिर्यादी यांचे चोरी केलेले दागीने मिळुन आल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. नागरीकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या मौल्यवान दागीने, रोख रक्कम सुरक्षीत ठिकाणी ठेवली पाहीजे तसेच ग्रामपंचायत मार्फत जास्तीत जास्त सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसवले गेले पाहीजेत असे आवाहन ओतूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे यांनी केले आहे..सदरची कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षकसंदिपसिंह गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीणचे रमेश चोपडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक बारामतीचे गणेश बिरादार, जुन्नर उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली ओतूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे, पोलीस उपनिरीक्षक युवराज जाधव, पोलिस हवालदार नरेंद्र गोराणे,बाळशिराम भवारी, पोलिस कॉन्स्टेबल विशाल गोडसे, आशिष जगताप योगेश उकिर्डे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.