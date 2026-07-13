Inter-State Robbery Gang: ओतूर पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई; दरोड्याच्या तयारीतील आंतरराज्यीय टोळी जेरबंद

पराग जगताप,ओतूर : ओतूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या आंतरराज्यीय दरोडेखोरांच्या टोळीतील सहा आरोपींना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी धाडसी कारवाईत अटक केली. आरोपींकडून एक गावठी पिस्तूल, जिवंत काडतुसे, धारदार हत्यारे आणि चोरीची बोलेरो जीप असा १४ लाख ८७ हजार ८२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यांतील दरोडा, दरोड्याचा प्रयत्न, जबरी चोरी, घरफोडी व वाहन चोरीचे एकूण २० गंभीर गुन्हे उघडकीस आले आहेत..१२ जुलै रोजी सकाळी कोळवाडी (ता. जुन्नर) येथे लोणी प्रवरा (जि. अहिल्यानगर) येथून चोरीस गेलेली बोलेरो (एमएच-१७-एजे-३०७५) संशयास्पदरीत्या आढळून आली. वाहनाचा शोध घेत असलेले मालकाचे नातेवाईक विघ्नेश सुभाष घोलप यांनी वाहनातील संशयितांना विचारणा केली असता त्यांच्यात वाद झाला. यावेळी त्यांनी "चोर-चोर" असा आरडाओरडा करताच ग्रामस्थ घटनास्थळी धावले. ग्रामस्थांनी दोन आरोपींना पकडले, तर इतर चार आरोपी डोंगराच्या दिशेने पसार झाले..घटनेची माहिती मिळताच ओतूर पोलीस, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि जुन्नर उपविभागातील पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली. दोन स्वतंत्र पथके तयार करून आलमे, बल्लाळवाडी, कोळवाडी व डिंगोरे परिसरातील डोंगर-दऱ्यांमध्ये सुमारे सहा तास शोध घेण्यात आला. स्थानिक नागरिक आणि पोलीस पाटील यांच्या मोलाच्या सहकार्याने पळून गेलेल्या चारही आरोपींना अखेर ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले..या प्रकरणी ओतूर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३१०(४), ३१०(५), आर्म्स अॅक्ट तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.हे आरोपी जेरबंदअटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये सोनूसिंग कापूरसिंग टाक (हडपसर, पुणे), जिलूसिंग शेरसिंग दुधानी (खोपोली, रायगड), करणसिंग गगनसिंग टाक (परभणी), पंकजसिंग काळुसिंग शिकलगार उर्फ दुधानी (अंबरनाथ), पापीसिंग उर्फ कृष्णसिंग साहेबसिंग टाक (परभणी) आणि मंगलसिंग मायासिंग दुधानी (परभणी) यांचा समावेश आहे.२० गंभीर गुन्ह्यांची उकलआरोपींकडे केलेल्या सखोल चौकशीत महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यांतील २ दरोडे, १ दरोड्याचा प्रयत्न, २ जबरी चोरी, १३ घरफोड्या आणि २ वाहन चोरी असे एकूण २० गंभीर गुन्हे उघडकीस आले. तसेच या आरोपींवर यापूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि इतर राज्यांमध्ये ५० हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना न्यायालयात हजर करून पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार असून पुढील तपास स्थानिक गुन्हे शाखा आणि ओतूर पोलीस ठाणे करीत आहेत.पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अप्पर पोलीस अधीक्षक शुभमकुमार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही धडाकेबाज कारवाई करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, जुन्नर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, ओतूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे, पोलीस उपनिरीक्षक युवराज जाधव यांच्यासह पोलीस अंमलदार आनंदा भवारी, बाळशिराम भवारी, धनंजय पालवे, सुरेश गेंगजे, दिनेश साबळे, नामदेव कांबळे, नरेंद्र गोराने, देविदास खेडकर, दीपक साबळे, राजू मोमीन, संदीप वारे, अक्षय नवले, महिला पोलीस हवालदार संगीता मधे, रेश्मा फापाळे, पोलीस शिपाई मनोज राठोड, रोहित बोंबले, ज्योतीराम पवार, सुभाष केदारी, विशाल गोडसे, योगेश उकिडे, महिला पोलीस शिपाई काळे तसेच जुन्नर आरसीपी पथकाने ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडली.दरम्यान, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आलमे गावच्या डोंगर परिसरात राबविण्यात आलेल्या शोधमोहीमेत बल्लाळवाडी, आलमे, कोळवाडी व डिंगोरे येथील नागरिक तसेच पोलीस पाटील यांनी मोलाचे सहकार्य केले. या गुन्ह्याचा पुढील तपास स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक आणि ओतूर पोलीस ठाणे करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.