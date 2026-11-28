जुन्नर : ओतूर येथील जाकमाथा येथे कांदा चाळीत ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गोण्या चोरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या टोळीला ओतूर पोलिसांनी व ग्रामस्थांनी पकडून मोठी कारवाई केली. या कारवाईत चार सोयाबीनचे कट्टे आणि चोरीसाठी वापरण्यात आलेले छोटा हत्ती वाहन असा एकूण ३ लाख १९ हजार २०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून तीन आरोपी फरार असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी दिली..ता.२८ नोव्हेंबर रोजी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास जाकमाथा येथे जयसिंग शंकर शेटे यांच्या राहत्या घराजवळील कांदा चाळीत ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गोण्या काहीजण पांढऱ्या रंगाच्या छोटा हत्ती वाहनात (एमएच १४ केजी ५६९६) भरत असल्याचे दिसून आले. शेटे यांनी तातडीने शेजारील नागरिकांना तसेच पोलिसांच्या आपत्कालीन ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून माहिती दिली.पोलिसांना माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, पोलिसांची चाहूल लागताच तीन चोरटे अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाले. घटनास्थळी सर्वेश संतोष बटवाल (वय २०, रा. नेतवड माळवाडी, ता. जुन्नर) हा मिळून आला. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले..शेटे यांच्या फिर्यादीवरून ओतूर पोलीस ठाण्यात सर्वेश बटवाल, अरबाज रज्जाक शेख (रा. डिंगोरे), साहील रेवननाथ शिंदे (रा. डिंगोरे) आणि कार्तीक बोटे (रा. गणपती फाटा, नेतवड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अटक करण्यात आलेल्या सर्वेश बटवाल याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. या गुन्ह्यातील फरार आरोपींचा तसेच त्यांनी वापरलेल्या स्पोर्ट्स बाईकचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी दोन पथके तयार केली आहेत..दरम्यान, अटक आरोपीने आलमे येथील सोयाबीन चोरीची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याप्रकरणी ओतूर पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हा दाखल असून पुढील तपास सुरू आहे.या कारवाईत पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदिपसिंह गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार, खेड विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे आणि जुन्नर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओतूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे, पोलीस हवालदार बाळशिराम भवारी, दिनेश साबळे व अन्य कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.