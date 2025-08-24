पुणे

Khadakwasla News : हवेलीत लाखाहून अधिक अर्जांची नोंद; महसूल विभागातून सात महिन्यांत विविध दाखल्यांचे वाटप

Haveli Taluka : हवेली तालुक्यात महसूल विभागाने केवळ ७ महिन्यांत तब्बल १,०५,००० अर्जांची नोंद करून १,०४,९९३ दाखले वितरित करत नागरिक सेवा क्षेत्रात विक्रम प्रस्थापित केला.
खडकवासला : मागील सात महिन्यांत हवेली तालुक्यातून एक लाख ५ हजारांहून अधिक अर्जांची नोंद करून दाखल्यांचे वितरण‌ केले आहे. हवेली तालुका महसूल विभागाने एक जानेवारी २०२५ ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत विविध प्रकारचे दाखले, प्रमाणपत्रे व पात्रता अर्जांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी व वितरण केले आहे. एकूण एक लाख पाच हजारांहून अधिक अर्जांवर प्रक्रिया झाली असून, यापैकी एक लाख चार हजार ९९३ दाखले वितरित झाले आहेत.

