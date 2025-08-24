Khadakwasla News : हवेलीत लाखाहून अधिक अर्जांची नोंद; महसूल विभागातून सात महिन्यांत विविध दाखल्यांचे वाटप

खडकवासला : मागील सात महिन्यांत हवेली तालुक्यातून एक लाख ५ हजारांहून अधिक अर्जांची नोंद करून दाखल्यांचे वितरण केले आहे. हवेली तालुका महसूल विभागाने एक जानेवारी २०२५ ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत विविध प्रकारचे दाखले, प्रमाणपत्रे व पात्रता अर्जांची मोठ्या प्रमाणावर छाननी व वितरण केले आहे. एकूण एक लाख पाच हजारांहून अधिक अर्जांवर प्रक्रिया झाली असून, यापैकी एक लाख चार हजार ९९३ दाखले वितरित झाले आहेत..मुख्य वैशिष्ट्येउत्पन्न दाखल्यास सर्वाधिक मागणी असून त्यासाठी ७१ हजारांहून अधिक अर्जांची नोंद.वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास दाखल्यासाठी २६ हजारांहून अधिक अर्जांची नोंद.नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रे (दोन्ही प्रकार मिळून) ७ हजारांहून अधिक अर्जांची नोंद.काही दाखल्यांमध्ये प्रलंबित अर्जांची संख्या अत्यल्प, तर भूमिहीन, महिला राखीव व कर्ज परतफेड दाखल्यांत प्रमाण कमी..दाखल्यांची सविस्तर माहितीदाखला प्रकार\tवितरित\tनामंजूर\tप्रलंबित\tएकूण अर्जउत्पन्न दाखला\t६४,१२०\t६,३४८\t६१९\t७१,०८७रहिवासी दाखला\t६,९३५\t५८७\t५३\t७,५७५वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास\t२१,४२८\t४१८८\t४०८\t२६,०२४ज्येष्ठ नागरिक दाखला\t१,२२१\t११\t२४६\t१,४७८जातीचा दाखला\t२,३७५\t१,२३३\t६\t३,६१४प्रतिज्ञापत्रासह जात दाखला\t२,०१३\t५९७\t२\t२,६१२नॉन-क्रीमी लेयर दाखला\t३,५६८\t१,७९१\t३६\t५,३९५नॉन-क्रीमी लेयर (शपथपत्रासह)\t१,३२७\t५१३\t६\t१,८४६आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र\t८०२\t२७४\t४४\t१,१२०केंद्र सरकारसाठी EWS\t१,१३९\t२१८\t२१\t१,३७८कर्ज परतफेड दाखला\t३८\t१\t९\t४८भूमिहीन दाखला\t२\t०\t३\t५३३ टक्के महिला राखीव\t२५\t०\t१६\t४१शेतकरी प्रमाणपत्र\t८\t०\t३४\t४२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.