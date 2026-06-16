पुणे - महापालिकेकडून समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना नवीन सोसायट्यांना नवीन नळजोड घ्यावे लागत आहेत. पण त्यासाठी खासगी प्लंबरकडून आव्वाच्या सव्वा रुपयांची मागणी केली आहे. ही लूट थांबविण्यासाठी प्लंबरला किती शुल्क द्यायचे हे निश्चित केले आहे. पण तरीही नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळण्याचे प्रकार सुरुच आहेत. .गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये महमंदवाडी येथील समान पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाक्यांचे लोकार्पण झाले. या टाक्या बांधून सुमारे पाच सहा वर्ष उलटून गेले आहेत. पण त्याला पाणी पुरवठा करणारी जलवाहिनी टाकली नसल्याने या भागात या टाक्यांमधून पाणी पुरवठा होत नव्हता..मात्र, या बांधलेल्या पाण्याच्या टाक्या दाखवून बिल्डरांनी येथील सदनिका महागड्या दराने विकल्याचेही नागरीक सांगतात. टाक्यांचे लोकार्पण झाल्यानंतर या टाकीतून या भागाला पाणी पुरवठा केला जात आहे. पण त्यासाठी सोसायट्यांना नवीन नळजोड देताना खासगी प्लंबरकडून ५० हजार रुपये शुल्क घेतले जात होते. शिवाय साहित्याचा खर्च वेगळा होता. त्यामुळे नवीन नळजोड घेण्यासाठी सोसायट्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत..महमंदवाडी येथील पाणी पुरवठा योजनेचे लोकार्पण झाल्यानंतर नागरिकांकडून नवीन नळजोडणीसाठी ५० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी समोर आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यामुळे आयुक्तांनी पाणी पुरवठा विभागाला अधिकृत दरपत्रक जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. नळजोडणीसाठी महापालिकेच्या मुख्य सभेने निश्चित शुल्क आकारावे, त्यापेक्षा जास्त शुल्क घेऊन नये असे यात सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे नळजोडणीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या लुटीला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती..महापालिकेने घरगुती आणि बिगर घरगुती नळजोड, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक वापरासाठी स्वतंत्र अनामत रक्कम निश्चित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही एजंट, मध्यस्थ किंवा प्लंबरच्या सांगण्यावरून अतिरिक्त पैसे न देता काम करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र नागरिकांची दिशाभूल करून एजंट त्यांची लूटमार करत आहेत. महापालिकेने अशा एजंटांवर कारवाई करू असा इशारा दिला असला तरीही अद्याप एकाही एजंटावर कारवाई केलेली नाही..अशी आहे प्रक्रिया- नवीन नळजोडणीची प्रक्रिया महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार केली जाते.- परवानाधारक प्लंबरमार्फत अर्ज सादर केला जातो.- महापालिकेचे अधिकारी जागेची पाहणी करून मंजुरी देतात- मुख्य जलवाहिनीतून ते पाण्याच्या मीटरपर्यंतचे काम महापालिकेतर्फे केले जाते- त्यापुढील काम सोसायटीला करून घ्यावे लागते.नवीन नळजोडणीसाठी अधिकृत शुल्क (रुपयांत)आकार अंदाजे सदनिका संख्या -घरगुती नळजोडणी - बिगर घरगुती नळजोडणी१/२ इंच - १२ पर्यंत -१,४७५ -३,१०४३/४ इंच - २४ पर्यंत -२,९४६ - ६,०४९१इंच - ४८ पर्यंत -७,७५७ -१४,२७२१.५ ते २ इंच -१९२ पर्यंत -१९,३९४ - ६२,०५३२.५ ते ३ इंच - ३८४ पर्यंत - २९,४७७ - ८०,६६७३ इंचाच्या पुढे - ३८४च्या पुढे - ३९,८१० - १,१९,४५२.‘महापालिकेच्या मुख्यसभेने नवीन नळजोड घेताना किती शुल्क महापालिकेकडे भरायचे याचे दर निश्चित केले आहेत. तेवढे पैसे प्लंबरला द्यावेत. तसेच नळजोड घेण्यासाठी साहित्याचे पैसे प्लंबरला द्यावेत. जर जास्त शुल्क प्लबंरकडून घेतले जात असले तर त्यांची तक्रार करावी. महापालिकेच्या परवानाधारक प्लंबरची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.’- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.