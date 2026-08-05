पुणे

विवेक कोल्हे यांची बातमी- राहाता

विवेक कोल्हे यांची बातमी- राहाता
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ओव्हर-फ्लोचे पाणी लाभक्षेत्रात साठवा ः कोल्हे
राहाता, ता. ५ ः निळवंडे धरणाचे ओव्हर-फ्लोचे पाणी राहाता व कोपरगाव तालुक्यांतील लाभक्षेत्रातील ओढे नाले व बंधा-यांत साठविण्यात यावे. त्यातून गावतळी व पाझर तलाव भरावेत, अशी मागणी आमदार विवेक कोल्हे यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.
याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, ओव्हर-फ्लोचे पाणी केवळ नदीपात्रातून वाहून जाऊ न देता त्याचा नियोजनबद्ध वापर करून ते लाभक्षेत्रात साठवून जिरवावे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. पुरेसा पाऊस नसल्याने लाभक्षेत्रात पाण्याची गरज आहे. विहिरी अद्याप कोरड्या आहेत. जलसंपदा, महसूल व स्थानिक यंत्रणांनी एकत्रित येऊन या पाण्याच्या साठवणुकीचे नियोजन करावे.
शेतक-यांची तशी मागणी आहे. धरणे भरली आणि यंदा लाभक्षेत्रात मात्र पुरेसा पाऊस नाही. पशुधनाला लवकरच हिरव्या वैरणीची गरज भासू लागेल. ओव्हर-फ्लो पाणी लाभक्षेत्रात जिरले, तर शेतक-यांना वैरणीची पिके घेता येतील. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल.

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