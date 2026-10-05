Agniveer Recruitment : अग्निवीर भरतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पुणे - भारतीय लष्कराच्या ‘अग्निवीर भरती मोहीम २०२७’ अंतर्गत दक्षिण मुख्यालय आणि भरती संचालनालयाच्या वतीने विसापूर (जि. चंद्रपूर) येथील तालुका क्रीडा संकुलात लष्कर भरती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ३ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान चालणाऱ्या या भरती रॅलीला पूर्व महाराष्ट्रासह राज्यभरातून तरुणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे..या भरती रॅलीमध्ये ऑनलाइन मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा (सीईई) उत्तीर्ण झालेले सुमारे आठ हजार ५०० उमेदवार सहभागी होत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या राज्यांतील सर्व जिल्ह्यांमधील ‘अग्नवीर लिपिक’ पदासह विविध अग्निवीर संवर्गांसाठीच्या उमेदवारांचा समावेश आहे..भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांना शारीरिक चाचणीसह विविध टप्प्यांतून जावे लागत आहे. मोठ्या संख्येने उमेदवार सहभागी होत असल्याने लष्करासह जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मैदानावर वैद्यकीय मदत कक्ष, पिण्याचे पाणी, गर्दी नियंत्रणासाठी विश्राम क्षेत्र, मोबाईल स्वच्छतागृह आणि स्वच्छता व्यवस्था यांसारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या भरती रॅलीमध्ये उमेदवारांची उपस्थिती तब्बल ९० टक्क्यांहून अधिक नोंदवली गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.