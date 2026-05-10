Pune News: सांडपाणी वाहिनीच्या अर्धवट कामाचा त्रास;पानमळा वसाहतीत उंदीर, घुशींचा सुळसुळाट; दुर्गंधीने नागरिक हैराण

सिंहगड रस्ता: पानमळा वसाहत येथील सर्वे क्रमांक १३१/१ परिसरात गेल्या चार महिन्यांपासून सांडपाणी वाहिनीचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, रस्ता पूर्ववत करण्याची मागणी रहिवासी करत आहेत..या परिसरात चार महिन्यांपूर्वी सांडपाणी वाहिनी टाकण्यासाठी खोदकाम केले होते. पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असले, तरी त्यानंतर रस्ता दुरुस्तीचे काम अद्याप झालेले नाही. खोदलेल्या जागी केवळ खडी आणि माती टाकल्याने रस्ता अरुंद झाला असून, नागरिकांना चालणेही कठीण झाले आहे..अर्धवट बुजवलेल्या वाहिन्यांमुळे परिसरात उंदीर आणि घुशींचा सुळसुळाट झाला असून दुर्गंधी पसरली आहे. यामुळे साथीचे आजार पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठांना या दुर्गंधीचा आणि अस्वच्छतेचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने याकडे त्वरित लक्ष देऊन, हे अर्धवट काम पूर्ण करावे आणि रस्ता चालण्यायोग्य करावा, अशी मागणी पानमळा वसाहतीतील नागरिकांनी केली आहे.."पावसाळा जवळ येत आहे. अशात जर हे काम त्वरित पूर्ण झाले नाही, तर या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे."- मीरा तुपेरे, स्थानिक नागरिक"तेथे काँक्रीटीकरणासाठी निधीची तरतूद केली होती. मात्र, तेथील सांडपाणी वाहिनी आणि चेंबर संबंधित काम करून देण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली होती. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून तेथे काम केले आहे. त्यानंतर पाणीपुरवठ्याचे काम झाले आहे."- प्रज्ञा ढमढेरे, कनिष्ठ अभियंता, मलनिस्सारण विभाग."येथे पाणीपुरवठ्याचे काम केले होते. तांत्रिक बाबींमुळे पुढील काम राहिले होते. त्यासाठी नुकतीच तरतूद केली असून, उर्वरित काम पुढील आठवड्यात पूर्ण होईल."- भाविका ठाकूर, कनिष्ठ अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.