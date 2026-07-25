Dhanashree Gavhane Drug Inspector: पाबळच्या धनश्री गव्हाणे–पुंडे यांची एमपीएससीत घवघवीत यश; औषध निरीक्षकपदी निवड

पाबळ : जिद्द, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि कुटुंबाच्या भक्कम पाठिंब्याच्या बळावर पाबळ (ता. शिरूर) येथील धनश्री निळकंठ गव्हाणे–पुंडे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत औषध निरीक्षक पदाला गवसणी घातली. धनश्री यांच्या निवडीमुळे एकाच कुटुंबात चार अधिकारी घडविण्याचा मान गव्हाणे कुटुंबाला मिळाला आहे. विवाहानंतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत मिळवलेल्या या यशामुळे त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..पाबळ येथील थापेवाडीच्या रहिवासी असलेल्या धनश्री या शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्या पत्नी, तर; शिक्रापूर येथील उद्योजक तसेच कान्हूर मेसाई शिक्षण संस्थेचे संचालक सदाशिव पुंडे यांच्या कन्या आहेत. त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण शिक्रापूर येथे, तर उच्चशिक्षण पुण्यातील सिंहगड महाविद्यालयात झाले..विवाहानंतरही अधिकारी होण्याचे स्वप्न त्यांनी जिवंत ठेवले. कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत त्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवले. मुंबई येथे ड्रग रेग्युलेटरी अफेअर्स क्षेत्रात तसेच सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असतानाच त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. अथक परिश्रमाच्या अभ्यासानंतर त्यांची औषध निरीक्षकपदी निवड झाली. त्यांच्या या यशामुळे ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवक-युवतींसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण झाला आहे..गव्हाणे कुटुंबाचा आदर्श; एकाच कुटुंबात चार अधिकारीपाबळ येथील गव्हाणे कुटुंबाने एकाच घरात चार अधिकारी घडविण्याचा मान मिळवला आहे. धनश्री गव्हाणे–पुंडे यांची नुकतीच औषध निरीक्षकपदी निवड झाली. त्यांचे पती निळकंठ गव्हाणे हे शिरूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. दीर देवेंद्र गव्हाणे हे काही दिवसांपूर्वीच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कार्यकारी सहायक म्हणून रुजू झाले असून जाऊ प्राजक्ता गव्हाणे या मंत्रालयात कक्ष अधिकारी आहेत. तर; कुटुंबप्रमुख गणपत गव्हाणे हे केंद्रीय रेल्वे सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे या कुटुंबाच्या यशाची परिसरात विशेष चर्चा रंगली आहे..लहानपणापासून शिक्षणाची आवड होती. विवाहानंतर पती आणि कुटुंबीयांनी दिलेल्या पाठबळामुळे अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार झाले. सध्या औषध निर्माणशास्त्र विषयात पीएच.डी.चे शिक्षणही सुरू आहे. इच्छाशक्ती आणि सातत्यपूर्ण अभ्यास केल्यास निश्चितच यश मिळते.धनश्री गव्हाणे–पुंडे, औषध निरीक्षक अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.