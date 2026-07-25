पुणे

Dhanashree Gavhane Drug Inspector: पाबळच्या धनश्री गव्हाणे–पुंडे यांची एमपीएससीत घवघवीत यश; औषध निरीक्षकपदी निवड

पाबळ (ता. शिरूर) येथील धनश्री निळकंठ गव्हाणे–पुंडे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवत औषध निरीक्षक पदावर निवड मिळवली. त्यांच्या यशामुळे गव्हाणे कुटुंबातील चार सदस्य अधिकारी पदावर पोहोचल्याची नोंद झाली आहे.
Pabal's Dhanashree Gavhane Punde selected as Drug Inspector through Maharashtra Public Service Commission

Pabal's Dhanashree Gavhane Punde selected as Drug Inspector through Maharashtra Public Service Commission

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाबळ : जिद्द, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि कुटुंबाच्या भक्कम पाठिंब्याच्या बळावर पाबळ (ता. शिरूर) येथील धनश्री निळकंठ गव्हाणे–पुंडे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवत औषध निरीक्षक पदाला गवसणी घातली. धनश्री यांच्या निवडीमुळे एकाच कुटुंबात चार अधिकारी घडविण्याचा मान गव्हाणे कुटुंबाला मिळाला आहे. विवाहानंतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत मिळवलेल्या या यशामुळे त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

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