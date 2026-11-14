Pabal Road Issue : पाबळ-थिटेवाडी-केंदूर रस्त्याची चाळण; वाहनचालक त्रस्त

पाबळ - बेल्हा-जेजुरी महामार्गाला जोडणाऱ्या शिरूर तालुक्यातील पाबळ- थिटेवाडी-केंदूर या महत्त्वाच्या रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. पाबळ ते थिटेवाडी दरम्यानच्या दोन किलोमीटरच्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी जागोजागी साइडपट्टी उखडून ठेवल्याने परिस्थिती अधिकच धोकादायक बनली आहे..पावसाळ्यात रस्त्यावरील खड्डयांमध्ये पाणी साचल्याने त्यांची खोली लक्षात येत नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वारांना खड्डे चुकवताना मोठी कसरत करावी लागत असून, घसरून अपघात होण्याच्या घटनाही घडत आहेत. थिटेवाडी ते केंदूर दरम्यान सुरू असलेले रस्त्याचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. रस्त्यालगतच्या साइडपट्टया उखडलेल्या असल्याने मार्ग अरुंद झाला आहे. दोन वाहने समोरासमोर आल्यास वाहनचालकांना मार्ग काढताना कसरत करावी लागत आहे. यातून अनेकदा वादविवादाचे प्रसंगही उद्भवत आहेत..या रस्त्यावरून दररोज शालेय विद्यार्थी, शेतकरी, दूध व्यावसायिक आणि नोकरदारांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे रस्त्याच्या दुरवस्थेचा फटका नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी या मार्गावरील प्रवास धोकादायक झाला आहे.यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे बुजविण्याचे किरकोळ काम केले होते. मात्र, निकृष्ट दर्जाच्या दुरुस्तीमुळे काही दिवसांतच रस्त्याची पुन्हा दुरवस्था झाली. त्यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रश्न मिटविण्याचा प्रयत्न किती दिवस चालणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे..प्रशासनाने आणखी अपघातांची वाट न पाहता संपूर्ण रस्त्याचे दर्जेदार डांबरीकरण करावे तसेच रखडलेले रुंदीकरणाचे काम आणि साइडपट्टयांची दुरुस्ती तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व वाहनचालकांनी केली आहे. या रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा वाहनचालक व्यक्त करत आहेत..पाबळ-केंदूर रस्त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम लवकरच सुरू होणार आहे. तसेच थिटेवाडी दरम्यान रखडलेल्या कामाबाबत संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावली असून उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.- श्रीपाद बलशेटवार, उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.