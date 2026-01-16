खटाव माण पडळ कारखान्याचे सर्व वजन काटे अचूक
पडळ कारखान्याचे वजन काटे अचूक
पी. एम. जाधव; वैद्यमापनशास्त्र भरारी पथकाची भेट
कलेढोण, ता. १६ : खटाव माण प्रो-ॲग्रो लिमिटेड, पडळ या कारखान्यास वैद्यमापनशास्त्र भरारी पथकाने अचानक भेट देऊन कारखान्याच्या ऊस वजन काट्याची तपासणी केली. तपासणीनंतर काटे पूर्णत: अचूक असल्याचे महसूल अधिकारी पी. एम. जाधव यांनी सांगितले.
या वेळी कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक काकासाहेब महाडिक म्हणाले, ‘‘कारखान्याच्या स्थापनेपासून प्रतिवर्षी वैधमापनशास्त्र भरारी पथक कारखान्यास भेट देत असते. यामध्ये कधीही कारखान्याकडून काटामारी सारखे गैरप्रकार झाल्याचे निष्पन्न झाले नाही. या कारखान्यामार्फत शेतकऱ्याच्या विकासास प्राधान्य दिले जाते. कारखान्याने १५ डिसेंबरअखेरची सर्व ऊस बिले प्रतिटन ३३०० रुपये प्रमाणे ऊस पुरवठाधारक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावरती जमा करण्यात आलेली आहेत.
या भरारी पथकात महसूल अधिकारी पी. एम. जाधव यांच्यासह निरीक्षक व्ही. के. शिंदे लेखापरीक्षक, व्ही. के. टंकसाळे आणि आर. एम. नाकाडे यांचा समावेश होता.
या वेळी कारखान्याचे व्यवस्थापक काकासाहेब महाडिक, मुख्य शेती अधिकारी किरण पवार, नेताजी जाधव, विक्रम शिंदे, शुभम देशमुख, सुरक्षा अधिकारी श्री. भोरकडे, तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ऊसतोडणी वाहतूकदार उपस्थित होते.
पडळ : कारखान्यास भेटीप्रसंगी वैधमापनशास्त्र अधिकारी.
