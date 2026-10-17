‘पोलिस दादांचे गाव’ म्हणून पादीरवाडीची ओळख

आळेफाटा, ता. १७ : जिद्द, कष्ट आणि योग्य मार्गदर्शनाच्या जोरावर डोंगराळ भागातील तरुणही मोठी स्वप्ने साकारू शकतात, याचा आदर्श जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील पादीरवाडी या छोट्याशा वस्तीने निर्माण केला आहे. सुमारे बाराशे लोकवस्ती असलेल्या या गावातील तब्बल ४० तरुण-तरुणी महाराष्ट्राच्या विविध भागांत पोलिस दलात कार्यरत आहेत. यामुळे पादीरवाडीची ओळख आता ‘पोलिसदादांचे गाव’ अशी निर्माण झाली आहे.
अहिल्यानगर-कल्याण राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या वडगाव आनंद ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत पादीरवाडी डोंगराच्या कुशीत वसलेली आहे. पूर्वी सातत्याने दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या या गावातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आजही मोलमजुरीवर अवलंबून आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही पालकांनी कष्ट करून मुलांना शिक्षण दिले. त्यातूनच अनेक युवकांनी पोलिस दलात जाण्याचे ध्येय उराशी बाळगले. या गावातून निशा चव्हाण (सहाय्यक पोलिस निरीक्षक), मीना वऱ्हाडी (पोलिस उपनिरीक्षक), अमोल गागरे (अध्यक्ष, नवी मुंबई पोलिस सहकारी पतपेढी), अपेक्षा गागरे, संध्या गागरे, सुनील मोरे, तुकाराम मोरे, प्रियंका पादीर, अभिषेक पादीर, दीपा चव्हाण यांच्यासह अनेक तरुण पोलिस दलात कार्यरत आहेत.
पोलिस दलात कार्यरत असलेले हे युवक सुट्टीसाठी गावात आल्यानंतर केवळ कुटुंबासोबत वेळ न घालवता गावातील तरुणांना एकत्र करतात. पोलिस भरतीची प्रक्रिया, मैदानी चाचणी, बुद्धिमत्ता चाचणी आणि अभ्यासाचे नियोजन याबाबत ते मार्गदर्शन करतात. काही वेळा स्वतः मैदानावर सराव घेऊन तरुणांकडून मेहनत करून घेतात. गावातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या यशामुळे इतर युवकांमध्येही पोलिस दलात जाण्याची प्रेरणा निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता असून, विविध क्रीडा प्रकारांतही ते पुढे असतात. त्यामुळे त्यांनी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करून संधीचा उपयोग करावा. पादीरवाडी तसेच मोरदरा परिसरातील जवळपास ४० जण विविध जिल्ह्यांत पोलिस दलात कार्यरत आहेत ही गावासह जुन्नर तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब आहे.
- अमोल गागरे, अध्यक्ष, नवी मुंबई पोलिस सहकारी पतपेढी
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