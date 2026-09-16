टिपः जाहिरात बातमी

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अनिल सोमा
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राहूल येमूल
अध्यक्षपदी अनिल सोमा, सचिवपदी राहुल येमूल
पद्मशाली शिक्षक गृहनिर्माण सोसायटी गणेशोत्सव मंडळाची कार्यकारिणी जाहीर
सोलापूर, ता. १६ : पद्मशाली शिक्षक गृहनिर्माण सोसायटीमधील गणेशोत्सव मंडळाच्या अध्यक्षपदी अनिल सोमा, तर सचिवपदी राहुल येमूल यांची निवड झाली. संस्थेचे चेअरमन राजकुमार कडदास, अंबादास रच्चा, गोवर्धन यन्नम यांच्या उपस्थितीत नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली.
नूतन पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे : अध्यक्ष - अनिल सोमा, सचिव - राहुल येमूल, उपाध्यक्ष - शशांक संगा, विनोद श्रीरामोज, उमाकांत अन्नलदास, उपसचिव - राज पोला, खजिनदार - प्रवीण सोमा, सहखजिनदार - महेश बिज्जा, कार्याध्यक्ष - कुमार सारंगी, निशांत संगा, श्रीकांत पोला, सहकार्याध्यक्ष - व्यंकटरमणा येरोजू, नरेंद्र कोंगारी, मिरवणूक प्रमुख - राहुल सग्गम, नागेश बिज्जा, पूजा प्रमुख - विशाल येमूल, श्रीयश सोमा.
सदस्य म्हणून प्रशांत मुशन, व्यंकटेश राळदोड्डी, लक्ष्मण कोळी, श्री. येमूल, दिनेश इराबत्ती, पुलकेशी संगा, श्रीपाद श्रीराम, श्री. पागे यांची निवड झाली. मंडळाचे आधारस्तंभ म्हणून राजकुमार कडदास, राजेश श्रीरामोज, गोवर्धन यन्नम, प्रशांत वरम, अंबादास रच्चा मार्गदर्शन करणार आहेत.
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