Pune Crime : पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीचे ‘पुणे कनेक्शन’; ‘एटीएस’कडून ६६ जणांची चौकशी, काही संशयित ताब्यात

पुणे/पिंपरी - पाकिस्तानातील कुख्यात गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्या देशविघातक कारवायांवर राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) मोठी टाच आणली आहे. समाज माध्यमांद्वारे भारतीय तरुणांना आपल्या विळख्यात ओढणाऱ्या या आंतरराष्ट्रीय टोळीशी संबंधित ६६ जणांची ‘एटीएस’ने कसून चौकशी केली. या मोहिमेअंतर्गत पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून काही संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे..शहजाद भट्टी आणि त्याचे साथीदार हे समाज माध्यमांद्वारे भारतातील तरुणांना दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त करत असल्याची माहिती एटीएसला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे एटीएसच्या पथकाने दहा जुलै रोजी पुणे, मुंबई, नागपूरसह राज्यभरात दोनशेहून अधिक ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले होते. याच कारवाईचा पुढचा भाग म्हणून, ‘एटीएस’च्या पथकाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या मदतीने मंगळवारी (ता.१४) भट्टी आणि त्याच्या साथीदारांच्या संपर्कात आलेल्या ६६ जणांची कसून चौकशी केली..पाकिस्तानी गॅंगस्टर भट्टी आणि त्याचे साथीदार समाज माध्यमांद्वारे भारतीय तरुणांना गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणारे रील आणि संदेश पाठवत होते. या माध्यमातून तरुणांना देशविघातक कारवायांसाठी प्रवृत्त करीत असल्याच्या संशयावरून ही मोहीम राबवण्यात आल्याचे ‘एटीएस’ने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे..पिंपरी-चिंचवडमधून पाच तरुण ताब्यातया कारवाईत स्थानिक पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी शाखेने (एटीएस) पिंपरी-चिंचवडमधील विविध भागांतून पाच जणांना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये चाकण येथून दोन, रावेत, वाकड आणि भोसरी येथून प्रत्येकी एका तरुणाचा समावेश आहे..ताब्यात घेतलेल्या पाच तरुणांपैकी तीन जण मूळचे उत्तराखंडचे असून, एक जण उत्तर प्रदेश आणि एक जण कर्नाटकचा रहिवासी आहे. प्राथमिक चौकशीत या तरुणांनी पाकिस्तानी गँगस्टर भट्टीचे व्हिडिओ आणि रील सोशल मीडियावर लाईक व फॉरवर्ड केल्याचे समोर आले आहे. हे तरुण थेट किंवा प्रत्यक्षरीत्या भट्टीच्या संपर्कात नव्हते, मात्र डिजिटल माध्यमांतून ते या जाळ्यात ओढले गेले होते. या सर्वांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवड ‘एटीएस’चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विकास राऊत यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.