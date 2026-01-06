पुणे

Pune News : पालखी मार्गाचे काम सुसाट; हडपसर ते सासवडसाठी आता लागणार अवघी २० मिनिटे

हडपसरहून सासवडला जाण्यासाठी आता केवळ वीस ते पंचवीस मिनिटांचा अवधी लागणार.
palkhi route

palkhi route

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - हडपसरहून सासवडला जाण्यासाठी आता केवळ वीस ते पंचवीस मिनिटांचा अवधी लागणार आहे. या मार्गावर रस्ता रुंदीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून काही महिन्यांत हे काम पूर्णत्वास जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Development
route
Hadapsar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com