''पालवी अपना घर’च्या नूतन वास्तूचा आमदार समाधान आवताडे व प्रशांत परिचारक यांच्या हस्ते गृहप्रवेश

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पंढरपूर : ‘पालवी अपना घर’च्या गृहप्रवेश सोहळ्यात मार्गदर्शन करताना आमदार समाधान आवताडे. दुसऱ्या छायाचित्रात गृहप्रवेश प्रसंगी माजी आमदार प्रशांत परिचारक, मंगलताई शहा आदी.
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‘पालवी अपना घर’मधून निराधारांना आधार
प्रशांत परिचारक; मान्यवरांच्या उपस्थितीत नूतन वास्तूचा गृहप्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १८ : पंढरपूर तीर्थक्षेत्र असल्याने चंद्रभागा नदीकाठ, घाट तसेच शहरातील विविध भागांत निराधार आणि मनोरुग्ण व्यक्तींना सोडून देण्याचे प्रमाण दुर्दैवाने मोठे आहे. अशा महिलांसाठी मायेचे आणि हक्काचे छत निर्माण करण्याचे अवघड कार्य पालवीच्या संस्थापिका मंगलताई शहा आणि डिंपल घाडगे यांनी यशस्वीपणे पेलले आहे, असे प्रतिपादन पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत परिचारक यांनी केले.
प्रभा हिरा प्रतिष्ठान संचलित ‘पालवी’ संस्थेच्या वतीने मनोरुग्ण, निराधार आणि आधाराची गरज असलेल्या महिलांसाठी उभारण्यात आलेल्या ‘पालवी अपना घर’ या नूतन वास्तूचा गुरुवारी (ता. १७) आमदार समाधान आवताडे आणि प्रशांत परिचारक यांच्या हस्ते गृहप्रवेश झाला. यावेळी परिचारक बोलत होते.
श्री. परिचारक म्हणाले, आदरणीय बाबा आमटे यांच्या कुटुंबाप्रमाणे मंगलताई, त्यांची लेक डिंपल, जावई, मुलगा, सून, नातू, नातसून अशा संपूर्ण परिवाराने या सेवाकार्याला वाहून घेतले आहे. ही पंढरपूरसाठी अभिमानाची बाब आहे. ‘पालवी अपना घर’च्या माध्यमातून मनोरुग्ण आणि निराधार महिलांना सुरक्षितता व सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणार आहे.
आमदार समाधान आवताडे म्हणाले, नातलगांनी त्याग केलेल्या पीडित, मनोरुग्ण आणि निराधार महिलांना मायेचे छत्र देण्याचे कौतुकास्पद कार्य ‘पालवी अपना घर’च्या माध्यमातून उभे राहिले आहे. पालवीचा हा सेवाभावी प्रकल्प मन हेलावून टाकणारा असून, समाजाला दिशा देणारा आहे. संस्थेला भेडसावणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा, रस्ता आणि वीजपुरवठा यांसारख्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासकीय पातळीवरून, आमदार निधीतून तसेच वैयक्तिक पातळीवरून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कार्यक्रमास क्रेडाई पंढरपूरचे पदाधिकारी, नगरसेवक लक्ष्मण शिरसाट, ॲड. सुनील वाळूजकर, ॲड. इंद्रजित परिचारक, मनोज सुरवसे, संतोष डोंगरे, बापूसाहेब कदम, समाधान देठे, पालवी संस्थेचे आशिष शहा, अन्य विश्वस्त, समन्वयक तेजस घाडगे, पालवीतील सहकारी आणि हितचिंतक उपस्थित होते.
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