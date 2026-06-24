पुणे

पंचांग- २५ जून २०२६ साठी

पंचांग- २५ जून २०२६ साठी
Published on

पंचांग- २५ जून २०२६ साठी

गुरुवार : निज ज्येष्ठ शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.०१ सूर्यास्त ७.१३, चंद्रोदय दुपारी ३.२८, चंद्रास्त रात्री २.४८, निर्मला एकादशी, भारतीय सौर आषाढ ४ शके १९४८.
---------------------------------------------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Astrology and Panchang
भारतीय सौर पंचांग
Panchang June 25 2026
astrology predictions June 2026
significance of Nirmala Ekadashi
horoscope for June 25
daily Panchang details
Swati Nakshatra impacts
June 2026 auspicious timings
celestial events June 2026
lunar calendar June 2026
horoscope predictions for Taurus
astrological guide for June 2026
Nirmala Ekadashi significance
Panchang for festival dates
importance of Chandra Rashi
25 जून 2026 पंचांग
२५ जूनच्या भाग्याची माहिती
एकादशी २०२६ चा महत्व
चंद्रनक्षत्र स्वाती
तुळ राशीच्या गुणधर्म
सूर्योदय वेळ २०२६
चंद्रास्तची वेळ २०२६
दुपारी चंद्रोदय
आषाढ महिन्याची माहिती
पंचांगाचे शास्त्र
जेव्हा पंचांग वापरताना काय बघावे
शुक्रवारच्या महत्वाचे घटनाक्रम
चंद्रसूर्य प्रणाली आणि तुम्ही शाहरूख जाऊ आहात