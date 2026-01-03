पुणे
धानोरे येथे ग्रामपंचायत शिपायाची गळफास घेऊन आत्महत्या
धनाजी गोरे
PGR26B03362
पांगरी : धानोरे येथील ग्रामपंचायत शिपाई धनाजी सुभाष गोरे (वय ४४) यांनी घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२) दुपारी तीन वाजण्याच्या पूर्वी घडली. शुक्रवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास कामानिमित्त बार्शी न्यायालयात गेले होते. दुपारी तीनच्या सुमारास त्यांचा पुतण्या यश एकनाथ पाटील याने त्यांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. धनाजी गोरे यांनी घराच्या हॉलमधील खिडकीच्या ग्रिलला मफलरने गळफास घेतला आहे,असे त्याने सांगितले. आत्महत्या का केली याचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. याबाबत बार्शी तालुका पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.