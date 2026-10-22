पंचायत समिती सभापतींकडून निधीवाटपात दुजाभावाची तक्रार

पुणे, ता. २२ : जिल्हा परिषदेच्या निधीवाटपात पंचायत समित्यांच्या वाट्याला पुरेसा निधी मिळत नसल्याची तक्रार काही सभापतींकडून करण्यात येत आहे. पंचायत समित्यांना निधी देताना पुरेशी तरतूद होत नसल्याने स्थानिक विकासकामांवर मर्यादा येत असल्याची भूमिका सभापतींनी मांडली आहे. याबाबत काही सभापतींनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पत्र देऊन निधीवाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच, गतवेळी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही सभापतींनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे गुरुवारी (ता. २२) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत पंचायत समित्यांच्या निधीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेकडून जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी निधीचे नियोजन केले जाते. ग्रामीण भागातील स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन पंचायत समित्यांच्या माध्यमातूनही विविध कामे केली जातात. मात्र, पंचायत समित्यांना मिळणाऱ्या निधीबाबत काही सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही सभापतींनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पत्र देत आपली भूमिका मांडली आहे. यापूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही हा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. पंचायत समित्यांच्या गरजा, विकासकामांचे स्वरूप आणि निधीची उपलब्धता यांचा विचार करून निधीवाटपाचे नियोजन करण्याची मागणी सभापतींकडून सर्वसाधारण सभेत होऊ शकते. गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. सभापतींच्या तक्रारींची दखल घेऊन निधीवाटपाबाबत काही निर्णय होतो का, तसेच पंचायत समित्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून काय भूमिका मांडली जाते, हे सभेतील चर्चेनंतर स्पष्ट होईल.
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