Panchayati Raj : लोकसहभागातून समृद्ध पंचायतराज अभियान यशस्वी करा : जयकुमार गोरे

पुणे : ''मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे ग्रामविकासाला बळ देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. समृद्ध गाव बनविण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री यांचा असून त्यासाठी हे अभियान गावपातळीवर, नागरिकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. त्यासाठी एक चळवळ तयार झाली पाहिजे. लोकसहभागातून हे अभियान यशस्वी करा,'' असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मंगळवारी केले..मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे उपमहासंचालक तथा यशदाअंतर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थेचे संचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, लक्ष्मीकांत शिंदे, पंचायत राज संचालक गिरीश भालेराव आदी उपस्थित होते..गोरे म्हणाले, ''सरपंच, अधिकाऱ्यांनी हे अभियान आपले आहे, या भूमिकेतून काम करावे. महिला बचत गट, तरुण मंडळे, नेहरू युवा मंडळे, माजी विद्यार्थी संघटना, माजी सैनिक संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघ, गणेश मंडळे, वृक्षप्रेमी संघटना आदी सर्वांना या अभियानाच्या प्रारंभी निमंत्रित करून त्यांना अभियानात सहभागी करून घ्यावे. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या विविध योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणीसाठी या अभियानात स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत.''पवार म्हणाले, ''गावातील सरपंच, ग्रामसेवकाने ठरवले तर, विकास सेवेची मोठी यंत्रणा त्यांच्यामागे उभी राहून गावात मोठे काम करण्याची संधी मिळते. लोकसहभागातून, श्रमदानातून गावात चांगले काम उभे राहू शकते हे हिवरे बाजार गावाने दाखवून दिले आहे.''.गोरे म्हणाले...हे अभियान १०० दिवसांत राबविण्यात येणार असून प्रत्येक तालुक्यात २० गावे निवडण्यात येणारसात ते साडेसात हजार गावे या अभियानात सहभागी होतीलयामधील एक हजार ९२० गावांना बक्षीस देण्यात येईल१०० टक्के घरकुलांचा, आयुष्मान भारत कार्ड लाभ देणारे गाव, स्मशानभूमी आदी कामे करणाऱ्या गावांना पुरस्कार.