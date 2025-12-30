पंढरपूर अर्बन बँक सहकार क्षेत्रातील ग्रीन वर्ल्ड पुरस्काराने सन्मानित
पुणे ः ग्रीनवर्ल्ड को-प्राइड पुरस्कार स्वीकारताना अर्बन बँकेचे संचालक व अधिकारी.
पंढरपूर अर्बन बॅंकेचा ग्रीनवर्ल्ड पुरस्काराने सन्मान
पंढरपूर, ता. ३० : आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट योगदानाबद्दल ग्रीन वर्ल्ड को-प्राइड पुरस्कार दि. पंढरपूर अर्बन को-ऑप. बँकेला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. शतकोत्तर वाटचाल करीत असलेल्या बँकेस ही सन्मानाची बाब असल्याचेही बँकेचे चेअरमन सतीश मुळे यांनी यावेळी नमूद केले.
ग्रीनवर्ल्ड व कॉसमॉस को-ऑप.बँक लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने सहकार मंथन २०२५ हा कार्यक्रम पुणे येथे झाला. हा पुरस्कार बँकेचे वतीने संचालक पांडुरंग घंटी, गणेश शिंगण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेश विरधे व व्यवस्थापक गणेश हरिदास, योगेश जगताप यांनी स्वीकारला.
सध्या बँकेने गृह व वाहन कर्जाबरोबरच महाराष्ट्र शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील, वसंतराव नाईक, आई अशा विविध व्याज परतावा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवून कर्ज पुरवठा करीत आहे, त्याचा फायदा व्यवसाय वृद्धीसाठी घ्यावा, असे आवाहन यावेळी श्री. मुळे यांनी केले.
कार्यक्रमास महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात काम करीत असणाऱ्या बहुसंख्य बँकांचा समावेश होता. महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, कॉसमॉस बँकेचे सीए मिलिंद काळे, ग्रीन वर्ल्डचे गौतम कोतवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.
