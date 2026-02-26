शुभम ताठे देशमूख आयोजित महाआरोग्य शिबिर संपन्न... सुमारे ५०० नागरिकांनी घेतला शिबिराचा लाभ
पंढरपूर : महाआरोग्य शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित मान्यवर.
५०० नागरिकांनी घेतला
महाआरोग्य शिबिराचा लाभ
शिवजयंतीनिमित्त ताठे देशमुखांतर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. २६ : शिवजयंती सप्ताहाच्या निमित्ताने येथील अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे युवक अध्यक्ष शुभम ताठे देशमुख यांच्या वतीने नुकतेच महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचा लाभ सुमारे ५०० नागरिकांनी घेतला.
गांधी रोड येथील सणगर समाज मठामध्ये आयोजित या शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी युटोपियन शुगरचे उमेश परिचारक, पंढरपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा डॉ. प्रणिती भालके, धाराशिव शुगरचे अमर पाटील, नाना कवठेकर, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, ताठे अगरबत्तीचे सागर ताठे देशमुख, नगरसेवक ओंकार जोशी, ऋषीकेश भालेराव आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. प्रणिती भालके म्हणाल्या, आरोग्यम् धनसंपदा याप्रमाणे आपल्याबरोबरच आपल्या शहरातील नागरिकांसाठी शुभम ताठे देशमुख यांनी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करून अतिशय स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे.
या शिबिरात त्वचारोग, स्त्रीरोग, दंतरोग आदी तपासण्या करण्यात आल्या. या शिबिरासाठी डॉ. सूरज गायकवाड, डॉ. आश्लेषा गायकवाड, डॉ. रेश्मा करंडे, डॉ. सौरभ ठवरे, डॉ. ऊर्मिला ठवरे, डॉ. महेश सपाटे, डॉ. भाग्यश्री लवटे, डॉ. अभिलाष धायतडक यांचे सहकार्य लाभले. या शिबिरासाठी माधव ताठे देशमुख, अविनाश डोईफोडे, अंकुश गाजरे, संभाजी पाटील, विशाल डोंगरे, यश पाठक, समर्थ पवार, शंतनू सुतार, ओंकार मोहोळकर, अजिंक्य वनारे, सागर शिंदे, राहुल लवटे, गौरव खंडाळे आणि शुभम ताठे देशमुख मित्र परिवार यांनी परिश्रम घेतले.
