पुणे

Baramati Crime News: बारामतीतील पणदरे गावात विवाहित महिलेचा गळा आवळून खून; अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल

पणदरेतील विवाहित महिलेचा घरातच खून; अज्ञाताने डोके, चेहऱ्यावर हल्ला करून टॉवेलने गळा आवळल्याची पोलिसात नोंद
30-year-old woman murdered inside home in Pandare

30-year-old woman murdered inside home in Pandare

Sakal

कल्याण पाचांगणे
Updated on

माळेगाव : पणदरे (ता. बारामती) येथील खडकआळी परिसरात घरातील झोपण्याच्या खोलीत विवाहित महिलेचा खून झाल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. १२) रात्री उघडकीस आली.वैशाली तानाजी पवार (वय ३०, रा. पणदरे) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी माळेगाव पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१) अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Baramati
murder
2023 Maharashtra crime news
2023 Alandi crime report
avoiding cybercrime in education
Marathi News Esakal
www.esakal.com