पालकमंत्री जयकुमार गोरे चषक २०२६ क्रिकेट स्पर्धा थाटात संपन्न; ४०१६ क्रिकेट क्लब पंढरपूर ठरला विजेता

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पंढरपूर : पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित क्रिकेट स्पर्धेतील विजेत्या संघाला बक्षीस देताना आमदार समाधान आवताडे, अभिराज उबाळे व अन्य मान्यवर.
‘पालकमंत्री जया भाऊ चषक’ क्रिकेट स्पर्धेत ४०१६ क्रिकेट क्लब विजेता
पंढरपूर, ता. ६ : ग्रामविकासमंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त पंढरपूर येथील विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर ‘पालकमंत्री जया भाऊ चषक २०२६’ क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेत पंढरपूरच्या ४०१६ क्रिकेट क्लबने विजेतेपद पटकावले, तर धाराशिवच्या मातोश्री क्रिकेट क्लबने उपविजेतेपद मिळविले.
सांगलीचा स्वयंभू क्रिकेट क्लब तृतीय, तर पारनेरचा राजनंदिनी दोस्ती क्रिकेट क्लब चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरला. विजेत्या व उपविजेत्या संघांना आकर्षक चषक आणि रोख बक्षिसे देऊन गौरविण्यात आले. बक्षीस वितरण आमदार समाधान आवताडे यांच्या हस्ते झाले.
या वेळी माजी नगराध्यक्ष वामन बंदपट्टे, नानासाहेब कदम, पैलवान सिद्धनाथ कोरे, परवेज मुजावर, कनिष्क सर्वगोड, मुन्ना बागवान, प्रतीक सर्वगोड, आकाश बंदपट्टे, गणेश उबाळे, आशिष उबाळे, संतोष डोंगरे, शंकर सुरवसे, इम्रान मनेरी, गणेश साळुंखे, ॲड. किशोर खिलारे, दिनेश पांढरे, लाला पेंटर, सचिन कांबळे, गुरु दोडिया, सचिन बंदपट्टे उपस्थित होते.
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