श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या वतीने पंढरपूर येथे स्वच्छता अभियान संपन्न
पंढरपूर : स्वच्छता अभियानाच्या प्रारंभप्रसंगी उपस्थित मान्यवर.
पंढरपुरातील स्वच्छता अभियान
एक हजार श्री सदस्यांचा सहभाग
पंढरपूर, ता. ४ : पद्मश्री अप्पासाहेब धर्माधिकारी व डॉ. सचिनदादा धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनानुसार पंढरपूर शहरात विविध ठिकाणी सुमारे १ हजार २०० श्री सदस्यांमार्फत स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. या उपक्रमाची सुरवात छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून करण्यात आली.
याप्रसंगी पंढरपूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे, नगराध्यक्षा प्रणिता भालके, उपनगराध्यक्ष महादेव धोत्रे, आरोग्य सभापती सुजित सर्वगोड, नगरसेवक अमोल डोके व पालिकेचे आरोग्य अधिकारी शरद वाघमारे, नागनाथ तोडकर, आरोग्यविभाग कर्मचारी यांच्यासह प्रतिष्ठानचे श्री सदस्य मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. दरवर्षी प्रतिष्ठानच्या वतीने इतरही सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये रक्तदान शिबिर, निर्माल्य संकलन, (निर्मल्या पासून खत निर्मिती) वृक्षरोपण व वृक्ष संवर्धन, जल पुनर्भरण, आरोग्य शिबिर, अंधश्रद्धा निर्मूलन आदी सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमादरम्यान शहरातील विविध १५ ठिकाणी श्री सदस्यांनी ५ ट्रॅक्टर, १० घंटागाड्या, १० टेम्पो, ३ जेसीबी, ३ कॉम्पॅक्टरच्या सहायाने जवळपास २० टन ओला व सुका कचरा गोळा करून कासेगाव रोड येथील नगरपालिकेच्या कचरा डेपोमध्ये पाठवण्यात आला. या उपक्रमास पंढरपूर नगरपालिका प्रशासनाचे मोलाचे सहकारी लाभले.
