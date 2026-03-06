पंढरपूर दि.4 मार्च पंढरपूरातून जाणारी जड वाहतुक बंद करावी भाजपाचे पोलीसांना निवेदन
पंढरपूर : शहरातून जाणारी जड वाहतूक बंद करण्याच्या मागणीचे निवेदन देताना विक्रम शिरसट, नगरसेवक सौरभ थिटे आदी.
पंढरपूर शहरातील जड वाहतूक बंद करा
अपघात, वाहतूक कोंडीमुळे भाजपचे पोलिस निरीक्षकांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. ६ : शहरात वाढते यात्रेकरू, वारकरी व वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडत आहे. त्यातच शहरातून सुरू असलेल्या जड वाहतुकीमुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात येत असून, अपघात आणि वाहतूक कोंडीचे प्रमाण वाढत आहे. ही जीवघेणी वाहतूक तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी भाजपचे माजी शहराध्यक्ष विक्रम शिरसट व नगरसेवक सौरभ थिटे यांनी शहर पोलिस निरीक्षकांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली.
शहरातून रात्रंदिवस मोठ्या प्रमाणावर जड वाहतूक होत असल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. नुकतेच एका टिपरच्या धडकेत शाळकरी मुलीचा मृत्यू झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे. वारंवार होणारे अपघात आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेता जड वाहतुकीवर तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी भाजपने दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
जड वाहतूक टाळण्यासाठी शहराबाहेर बाह्यवळण रस्ता असला तरी त्याची दुरवस्था झाल्याने वाहनचालक तो टाळून शहरातूनच वाहने नेतात. दहा ते चौदा चाकी ट्रक तसेच तालुक्यातील साखर कारखान्यांची ऊस वाहतूकही शहरातूनच होत असल्याने अपघात आणि कोंडीची समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. या जीवघेण्या वाहतुकीकडे राजकीय नेत्यांनी दुर्लक्ष केल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.
चौकट :
शहर पोलिस स्थानकाअंतर्गत स्वतंत्र वाहतूक शाखा असून, शहरातील वाहतुकीचे नियोजन करण्याची जबाबदारी या शाखेवर आहे. मात्र, वाहतूक पोलिस शहरात कमी दिसतात, तर शहरात प्रवेश करणाऱ्या जड वाहनांकडून ‘एंट्री’ वसुली केली जात असल्याची चर्चा आहे. अशाच वसुलीच्या वादातून एका वाहनचालकाला मारहाण झाल्याची घटना नुकतीच समोर आली आहे. त्यामुळे ही वसुली थांबवून शहरातील जड वाहतूक पूर्णपणे बंद करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.