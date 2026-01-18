भोसे जिल्हा परिषद गटातून आमदार अभिजीत पाटील स्वतंत्र उमेदवार देणार; विठ्ठल परिवार फुटीच्या उंबरठ्यावर ?
UPR26B07288 ः अभिजित पाटील
UPR26B07289 ः गणेश पाटील
विठ्ठल परिवार फुटीच्या उंबरठ्यावर?
भोसे जिल्हा परिषद गटातून आमदार पाटील देणार स्वतंत्र उमेदवार
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. 18 : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर तालुक्यात अनेक राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भोसेचे सरपंच गणेश पाटील यांनी मातोश्री प्रफुल्लता पाटील यांची भोसे जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील यांनी ही भोसे जिल्हा परिषद गटातून दुसरा उमेदवार देण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रफुल्लता पाटील यांच्या विरोधात पाटील यांनी सक्षम उमेदवाराची चाचपणी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विठ्ठल परिवार फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चर्चा सुरू आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊन निवडणूक लढवण्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली असली, तरी पंढरपूर तालुक्यात मात्र दोन्ही राष्ट्रवादीचे नेते एकत्रित येऊन निवडणूक लढविणार का? याबाबत दोन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमधून साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादीचे नेते कल्याणराव काळे व भोसेचे सरपंच गणेश पाटील यांची परिचारक गटाबरोबर जाण्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. त्यामुळे माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी भोसे गट गणेश पाटील यांच्यासाठी तर वाखरी गट कल्याणराव काळे यांना देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दरम्यान, आमदार पाटील व विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष भगीरथ भालके यांच्यामध्ये युती होण्याचे जवळपास निश्चित झाल्याचीही माहिती पुढे आली आहे. काळे-पाटील व परिचारक एकत्रित आले तर वाखरी, भोसे, करकंब या तिन्ही जिल्हा परिषद गटामध्ये भालके-पाटील गटासमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
याबाबत आमदार पाटील म्हणाले, दोन्ही काँग्रेसचे एकत्रितपणे लढण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. परंतु तालुक्यातील काही नेत्यांनी परस्पर उमेदवार देण्याचे जाहीर केली आहे. त्यामुळे आमचीदेखील उमेदवार देण्यासंदर्भात चाचपणी सुरू केली आहे. भोसे जिल्हा परिषद गटातून स्वतंत्र उमेदवार द्यावा, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात येत्या दोन दिवसात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
चौकट...
भाजपचा कोणताही दबाव नाही
जिल्हा परिषद निवडणुकी संदर्भामध्ये भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचा किंवा पालकमंत्र्यांचा कोणताही दबाव नाही. आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका मांडण्याचे काम करत आहे. आम्ही कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढत नाही तर पंढरपूर व माढा तालुक्यातील प्रस्थापितांच्या विरोधात निवडणूक लढवणार आहोत, असेही आमदार अभिजित पाटील यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे नेते व पालकमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप माळशिरसचे पवार गटाचे आमदार उत्तम जानकर यांनी केला होता. त्यांच्या या आरोपांवर आमदार पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.