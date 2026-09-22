अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पंढरपूरला परतीच्या पावसाने झोडपले; रब्बी पेरणीच्या आशा पल्लवित

पंढरपूरला परतीच्या पावसाने झोडपले
अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर हजेरी; रब्बी पेरणीच्या आशा पल्लवित
पंढरपूर, ता. २२ : अनेक दिवसांच्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर पंढरपूर शहर व तालुक्यात मंगळवारी (ता. २२) परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली. दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकऱ्यांना या पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला असून, रब्बी हंगामाच्या पेरणीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
यंदा सुरुवातीपासूनच पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने पंढरपूर तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. खरीप हंगाम जवळपास वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष परतीच्या पावसाकडे लागले होते. सोमवारी सायंकाळी तालुक्यातील काही भागांत हलक्या सरी कोसळल्या. त्यानंतर मंगळवारी दुपारनंतर ढग दाटून येत जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. शहरासह ग्रामीण भागात सुमारे एक ते दीड तास पाऊस झाला. उपरी, वाखरी, भंडीशेगाव, गादेगाव, टाकळी, गोपाळपूर यासह तालुक्यातील अनेक भागांत जोरदार पाऊस झाला. ओढे-नाले वाहू लागले असून, शेतांमध्ये पाणी साचले आहे.
या पावसामुळे रब्बी हंगामातील ज्वारी, बाजरी, मका तसेच हरभरा पेरणीसाठी जमिनीत ओलावा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पेरणीयोग्य वातावरण तयार होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जाणवणारा उकाडाही कमी झाला असून, हवेत गारवा निर्माण झाला आहे. मात्र, रब्बी हंगामासाठी हा पाऊस पुरेसा नसल्याने शेतकरी आणखी मोठ्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आणखी एक-दोन जोरदार पाऊस झाल्यास रब्बी हंगामाला चांगली सुरुवात होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
विजांच्या कडकडाटात पाऊस
नातेपुते : नातेपुते शहर व परिसरात दिवसभर कडाक्याचा उकाडा जाणवत होता. सायंकाळी पाचच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. कालपासून सुरू झालेल्या पावसामुळे दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. व्यापारी वर्गातही समाधानाचे वातावरण आहे. सायंकाळी पाचपासून विजांचा कडकडाट सुरू असून, मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. या पावसामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापारी वर्गालाही दिलासा मिळाला आहे.
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दिवाळीच्या बाजारपेठेलाही दिलासा
दुष्काळामुळे यंदाची दिवाळी कशी होणार, शेतात पिके नाहीत तर बाजारात ग्राहक कसे येणार, अशी चिंता व्यापारी वर्गाला होती. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या पावसामुळे ही चिंता काही प्रमाणात दूर झाली असून, दिवाळीच्या बाजारपेठेलाही चांगली चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांना आहे.
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