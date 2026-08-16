पुणे

स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट

स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात आकर्षक फुलांची सजावट
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पंढरपूर : प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल मंदिरात केलेली फुलांची आकर्षक सजावट.

स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने
श्री विठ्ठल मंदिरात फुलांची सजावट

पंढरपूर, ता. १६ : ८०व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शनिवारी (ता. १५) श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात विविध फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेला तिरंगी रंगाचे उपरणे परिधान करण्यात आल्याने देवाचे रूप अधिकच खुलून दिसत होते.
पुणे येथील श्रीमंत मोरया प्रतिष्ठानतर्फे सेवाभावी तत्त्वावर मंदिरात मोफत फुलांची सजावट करण्यात आली. यासाठी विविध प्रकारच्या सुमारे दोन टन फुलांचा वापर करण्यात आला. यात गुलाब, ऑर्किड, शेवंती, झेंडू, जिप्सो, जरबेरा, ब्लू डेजी आदी फुलांचा समावेश होता. मंदिराचे प्रवेशद्वार, चौखांबी व सोळखांबी या भागात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली. तसेच श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर आणि भक्तनिवास येथे तिरंगी रंगाची विद्युत रोषणाई करण्यात आली, अशी माहिती मंदिर समितीचे व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम यांनी दिली.

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