Shahir Patthe Bapurao Award : घोटकर, लोदगेकर, उगले पठ्ठे बापूराव प्रतिष्ठान पुरस्काराचे मानकरी; रविवारी लावणी महोत्सवात होणार सन्मान

पठ्ठे बापूराव प्रतिष्ठान व सांस्कृतिक कला मंडळाच्या वतीने देण्यात येणारा राज्यस्तरीय ‘शाहीर पठ्ठे बापूराव पुरस्कार’ जाहीर.
कृष्णकांत कोबल
हडपसर - पठ्ठे बापूराव प्रतिष्ठान व सांस्कृतिक कला मंडळाच्या वतीने देण्यात येणारा राज्यस्तरीय ‘शाहीर पठ्ठे बापूराव पुरस्कार’ ज्येष्ठ ढोलकी वादक पांडुरंग घोटकर गुरुजी यांना जाहीर झाला आहे.

