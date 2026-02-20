Shahir Patthe Bapurao Award : घोटकर, लोदगेकर, उगले पठ्ठे बापूराव प्रतिष्ठान पुरस्काराचे मानकरी; रविवारी लावणी महोत्सवात होणार सन्मान

हडपसर - पठ्ठे बापूराव प्रतिष्ठान व सांस्कृतिक कला मंडळाच्या वतीने देण्यात येणारा राज्यस्तरीय ‘शाहीर पठ्ठे बापूराव पुरस्कार’ ज्येष्ठ ढोलकी वादक पांडुरंग घोटकर गुरुजी यांना जाहीर झाला आहे. .'पवळा पुरस्कार' मोडनिंब येथील लावणी नृत्यांगणा प्रमिला लोदगेकर यांना तर, तमाशा साहित्यिक ‘बापूसाहेब जिंतीकर पुरस्कार’ जालना येथील शाहीर आप्पासाहेब उगले यांना देण्यात येणार आहे. प्रतिष्ठानचे संस्थापक जयप्रकाश वाघमारे व महोत्सव समिती अध्यक्ष मित्रावरुण झांबरे यांनी त्याबाबत माहिती दिली. .प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष डाॅ. शंतनु जगदाळे, तसेच विश्वस्त रेश्मा परितेकर, संदीप घुले, बापू जगताप, कृष्णा ढेरंगे, रवींद्र चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते.पुरस्काराचे हे २७ वे वर्ष आहे. शाहीर पठ्ठे बापूराव पुरस्कार २१ हजार रुपये, पवळा आणि बापूसाहेब जिंतीकर पुरस्कारासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह, शाल व श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. वानवडी येथील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनात रविवारी (ता. २२) हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. या वेळी सायंकाळी ५ ते रात्री १० वाजेपर्यंत लावणी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे..लोक कलेचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी दरवर्षी हा कार्यक्रम विनाशुल्क आयोजित केला जातो. महिलांनाही या कार्यक्रमात सहभागी होवून लावणी कलेचा आनंद घेता यावा, यासाठी राखीव बैठक व्यवस्था आहे. मोडनिंब, सणसवाडी व महाराष्ट्रातून आलेल्या विविध संगीत पार्टींचे कलावंत आपली कला या महोत्सवात सदर करणार आहेत..लोककला क्षेत्रासाठी योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जातो. पठ्ठे बापूराव पुरस्कार प्राप्त पांडुरंग घोटकर यांनी हजारो कलावंतांना साथ संगत केली आहे. कलावंतांच्या तीन पिढ्यांना ते लोककलेचे प्रशिक्षण देत आहेत.यापूर्वी प्रतिष्ठेचा समजला जाणाऱ्या शाहीर पठ्ठे बापूराव पुरस्काराने शकुंतला नगरकर, छाया खुटेगावकर, संजीवनी मुळे, रघुवीर खेडकर, लक्ष्मीबाई तांबे, सरस्वतीबाई कोल्हापूरकर अशा जुन्या पिढीतील नामवंत कलावंताना सन्मानित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.