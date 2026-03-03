पानगाव येथे शिष्यवृत्ती परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सन्मान
पानगाव (ता. बार्शी) : येथील संत तुकाराम विद्यालयात एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या सन्मानाप्रसंगी उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक व मान्यवर.
पानगाव, ता. ३ : येथील संत तुकाराम माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालय येथे एनएमएमएस या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा नुकताच सन्मान करण्यात आला.
एनएमएमएस या परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. यामध्ये विद्यालयाच्या २८ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले आहे. त्याबद्दल सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या पालकांसह मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक बालाजी जगताप यांनी केले. यावेळी श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे खजिनदार तथा शालेय समितीचे चेअरमन जयकुमार शितोळे यांनी शाळेच्या गुणवत्तापूर्ण वाटचालीबद्दल समाधान व्यक्त करत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर पानगावचे नूतन जिल्हा परिषद सदस्य नंदकुमार काळे, मुख्याध्यापक आनंद कसबे, संतोष कानगुडे, विद्याधर गव्हाणे आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचाही सन्मान करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या या यशाबद्दल श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बी. वाय. यादव, पानगावचे सरपंच जयसिंगराव देशमुख, शालेय व्यवस्थापन समितीचे सर्व सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले. अमोल महाले यांनी सूत्रसंचालन केले. धनश्री जाधव यांनी आभार मानले.
