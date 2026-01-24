अल्पवयीन मुलीचा विनयभंगप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल
कारमधून गावाबाहेर नेऊन
अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
पांगरी, ता. २४ : पांगरी पोलिस ठाणे हद्दीतील एक गावात अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने वाहनात बसवून अपहरण करत विनयभंग व धमकी दिल्याची गंभीर घटना घडली आहे. ही घटना गुरुवार (ता. २२) सकाळी साडे नऊ वाजेच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी पांगरी पोलिस ठाण्यात दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत फिर्यादी ही १५ वर्षांची अल्पवयीन मुलीस किरण चंद्रकांत शिंदे व महेश उपाशे यांनी मुलीला जबरदस्तीने त्यांच्या ताब्यातील चार चाकी वाहनात बसवून कुर्डूवाडी रोड, बार्शी परिसरात नेले. तेथे वाहन थांबवून किरण शिंदे यांने मुलीस तू मला फार आवडतेस, तू माझ्याबरोबर पळून जाऊन लग्न कर असे म्हणून तिचे बाल मनास लज्जा वाटेल असे कृत्य करून तिचा विनयभंग करून मारहाण केली. तू जर लग्नाला तयार झाली नाहीतर तुला व तुझ्या घरातील लोकांना ठार मारतो अशी धमकी दिली. याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला असून अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक राजकुमार यावलकर करीत आहेत.
