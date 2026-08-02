Kohlapur Tragedy: जनावरांसाठी घेतली धाव अन् आयुष्याचा उधळला डाव; निकमवाडीतील तरुणाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू

पन्हाळा: मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे विद्युतप्रवाह उतरलेल्या पत्र्याच्या शेडमधील गोठ्यातील जनावरांना वाचविण्यासाठी तरुणाने गोठ्यात धाव घेतली. पण, विजेचा धक्का लागून तरुणाचा मृत्यू झाला. दिलीप दौलू खोत (वय ४०) असे मृताचे नाव आहे. .निकमवाडी (ता. पन्हाळा) येथे घटना घडली. निकमवाडी येथील ग्रामपंचायत चौकात दिलीप खोत यांच्या राहत्या घराशेजारी पत्र्याच्या शेडचा जनावरांचा गोठा आहे. यात तीन गायी आणि एक म्हैस, अशी जनावरे बांधलेली असतात..Talathi Recruitment Fraud: बनावट गुणपत्रिकेवर नोकरी, चार तलाठ्यांना दोन वर्षांची शिक्षा, १९ हजार दंड: बनावट गुणपत्रिकेवर नोकरी, चार तलाठ्यांना दोन वर्षांची शिक्षा, १९ हजार दंड.शुक्रवारी रात्री ११ च्या सुमारास गोठ्यातून येणारा जनावरांच्या धडपडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज ऐकून दिलीप खोत तातडीने गोठ्याकडे धावले. परिस्थितीचे गाभीर्य ओळखून त्यांनी गोठ्यात प्रवेश करत जनावरांच्या गळ्यातील दोऱ्या सोडवल्या. जनावरे सुरक्षित बाहेर पडली..मात्र, स्वतः बाहेर येताना दिलीपला विजेच्या प्रवाहाचा जोरदार धक्का बसला. या धक्क्यात तो जागीच कोसळला. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यातील एका तरुणाने दिलीप याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अपयश आले. तेव्हा दिलीप खोत उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणाची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.