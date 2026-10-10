पुणे

Velhe News : शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण! निगडे बुद्रुक येथे शेतात १५ किलो पेक्षा अधिक वजनाचा बर्फाचा गोळा आकाशातून कोसळला; सुदैवाने शेतकरी बचावले

निगडे बुद्रुक येथे तब्बल १५ किलो पेक्षा अधिक वजनाचा बर्फाचा गोळा आकाशातून कोसळल्याची विचित्र घटना घडल्याने परिसरातील शेतकरी भयभीत झाले.
A lump of ice weighing over 15 kg fell from the sky into a farm.

A lump of ice weighing over 15 kg fell from the sky into a farm.

sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील निगडे बुद्रुक येथे शेतात शनिवार (ता .१०) रोजी दुपारी १ वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास तब्बल १५ किलो पेक्षा अधिक वजनाचा बर्फाचा गोळा आकाशातून कोसळल्याची विचित्र घटना घडल्याने परिसरातील शेतकरी भयभीत झाले.

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