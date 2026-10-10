Velhe News : शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण! निगडे बुद्रुक येथे शेतात १५ किलो पेक्षा अधिक वजनाचा बर्फाचा गोळा आकाशातून कोसळला; सुदैवाने शेतकरी बचावले

वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील निगडे बुद्रुक येथे शेतात शनिवार (ता .१०) रोजी दुपारी १ वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास तब्बल १५ किलो पेक्षा अधिक वजनाचा बर्फाचा गोळा आकाशातून कोसळल्याची विचित्र घटना घडल्याने परिसरातील शेतकरी भयभीत झाले..निगडे बुद्रुक येथील शेतकरी महेश बबन पवार यांच्या टोमॅटो पिक असलेल्या शेतात हा गोळा पडला असल्याची माहिती शेजारील शेतकरी व माजी सैनिक दत्ता कुढले यांनी दिली. या घटनेमुळे परिसरातील शेतकरी भयभीत झाले. सुदैवाने शेतकरी काम करत असलेल्या ठिकाणी हा गोळा पडला असता तर जीवित हानी झाली असती..याबाबत शेतकरी कुढले म्हणाले," आकाशातून मोठा आवाज करत पांढऱ्या रंगाची वस्तू वेगाने मी काम करत असल्याच्या अवघ्या 50 फूट अंतरावर पवार यांच्या टोमॅटोच्या शेतात पडली. मात्र प्रथमच अशी घटना नेमकी काय होती असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला परिसरातील अनेक शेतकरी बुचकळ्यात पडले. शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली तिथे पाहणी केली असता बर्फाचा मोठा गोळा पवार यांच्या टोमॅटोच्या शेतात पडला असल्याचे निदर्शनास आले..घटनेची माहिती समजताच परिसरातील शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती.या घटनेबाबत निगडे बुद्रुक येथील रहिवासी व पंचायत समितीचे उपसभापती संदीप खुटवड म्हणाले, "ही एक नैसर्गिक घटना असून निसर्गामध्ये वेगवेगळे बदल घडत आहेत."दरम्यान, या घटनेची माहिती तहसीलदार निवास ढाणे, गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ आणि कृषी विभागाला देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.