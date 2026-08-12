पुणे

पारगाव अपघातातील फरार पिकअप चालकाचा शोध सुरू

पारगाव अपघातातील फरार पिकअप चालकाचा शोध सुरू
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खुटबाव, ता. १२ : पारगाव (ता. दौंड) येथे निष्पाप बहीण-भावाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेला पिकअप चालक २४ तास उलटूनही फरार असल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या संशयित चालकाला पोलिसांनी तत्काळ अटक करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या भीषण अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पळून गेला. यवत पोलिसांनी याप्रकरणी प्राणघातक अपघाताची नोंद केली असून घटनास्थळाचा पंचनामा पूर्ण केला आहे. संबंधित पिकअप बारामती येथील असून, तो महावितरणच्या एका ठेकेदाराकडे वापरासाठी देण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेण्यासाठी कॉल डिटेल्स तपासण्यास सुरुवात केली आहे. निष्पाप भावंडांचा बळी गेल्याने संपूर्ण पारगाव परिसरात शोककळा पसरली असून, पोलिसांच्या तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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