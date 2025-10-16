पुणे

Domestic Violence: बिबट्याने नव्हे; पतीनेच केला घात, अवसरी बुद्रूकमधील घटना, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

Pregnant Woman: अवसरी बुद्रूक (ता. आंबेगाव) येथील स्वीटी अक्षय बागल (वय २७) हिचा व तिच्या पोटातील बाळाचा मृत्यू हा बिबट्याला घाबरल्यामुळे नव्हेतर पतीच्या मारहाणीमुळे झाला. याप्रकरणी पतीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून मंचर पोलिसांनी त्यास अटक केली आहे.
पारगाव : अवसरी बुद्रूक (ता. आंबेगाव) येथील स्वीटी अक्षय बागल (वय २७) हिचा व तिच्या पोटातील बाळाचा मृत्यू हा बिबट्याला घाबरल्यामुळे नव्हेतर पतीच्या मारहाणीमुळे झाला. याप्रकरणी पतीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून मंचर पोलिसांनी त्यास अटक केली आहे. खेड (राजगुरुनगर) न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची (शुक्रवार, ता. १७ पर्यंत) पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

