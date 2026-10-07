कऱ्हाड ः मतदार याद्या विशेष सखोल पुनरिक्षणमध्ये समाजातील मतदारांची नावे कमी करण्यात येवू नयेत...

एसआरआयमध्ये पारधी समाजाची नावे न वगळण्याची मागणी
कऱ्हाड, ता. ७ ः मतदार याद्या सखोल पुनरीक्षण सर्वेक्षणाने २००२ पूर्वीचे मतदार यादीत नाव समाविष्ट नसल्याने पारधी जमातीच्या कोणत्याही मतदाराचे नाव यादीतून वगळण्यात येऊ नये, अशी मागणी पारधी मुक्ती आंदोलनाचे अध्यक्ष प्रकाश वायदंडे व सहकाऱ्यांनी केली. निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील व निवडणूक उपजिल्हाधिकारी भगवान कांबळे यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या वेळी सातारा जिल्हाध्यक्ष कैलास पवार, यगदेश काळे व लखांड्या काळे उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, की जिल्हा प्रशासनाकडून अनुसूचित पारधी जमातीचे कुटुंबाचे पुनर्वसन प्रक्रिया सन २००२ पासून सुरू करण्यात आली. आदिवासी पारधी कुटुंबे वास्तव्य करून राहत असलेल्या गावी मतदार यादी मध्ये नोंदी २००६-०७ पासून झालेल्या आहेत. त्यामुळे विशेष सखोल पुनरीक्षण सर्वेक्षणात पारधी कुटुंबाच्या नोंदी २००२ च्या यादीमध्ये समावेश आढळून आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पारधी कुटुंबांची नावे मतदार यादीमधून वगळण्यात येऊ नयेत. पारधी कुटुंब मतदानाचे हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी. पारधी कुटुंबाकडून रेशनकार्ड, आधार कार्ड, जमातीचा दाखला अथवा मिळकतीचा उतारा इत्यादी पैकी पुरावा संबंधित सर्वेक्षक यांनी स्वीकारून पारधी नावे मतदार यादीमध्ये कायम ठेवण्यात यावीत.
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सातारा ः मतदार याद्यासंदर्भातील निवेदन नागेश पाटील यांना देताना प्रकाश वायदंडे.
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