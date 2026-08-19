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शेवगाव : शेवगावात २३ ऑगस्टला पालकांसाठी विशेष मार्गदर्शन सत्र ( संक्षिप्त घ्यावी )

शेवगाव : शेवगावात २३ ऑगस्टला पालकांसाठी विशेष मार्गदर्शन सत्र ( संक्षिप्त घ्यावी )
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शेवगावात रविवारी
पालकांसाठी मार्गदर्शन
शेवगाव, ता. १९ : मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासोबत त्यांच्यात आत्मविश्‍वास, जबाबदारीची जाणीव आणि यशस्वी होण्याची वृत्ती निर्माण करण्यासाठी शेवगाव फ्रेंड्स सर्कलतर्फे पालकांसाठी विशेष मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ट्रेनर मुनव्वर जमा या सत्रात ‘मुलांना यशस्वी आणि जबाबदार कसे बनवावे’ या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. हे सत्र रविवारी (ता.२३) सायंकाळी ६.३० वाजता बंधन लॉन्स, शेवगाव येथे होणार आहे. पालकांसाठी हे सत्र अत्यंत उपयुक्त असून, मुलांचे भविष्य घडविताना पालकांची भूमिका, मुलांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करणे, जबाबदारीची जाणीव वाढविणे, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सकारात्मक विकास करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

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