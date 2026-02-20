खंडाळा - पारगाव येथे घरफोडी
पारगावमध्ये पुन्हा घरफोडी
खंडाळा, ता. २० : पारगाव (ता. खंडाळा) येथे राहत्या बंद घराचे कुलूप तोडून ३८ हजार ८६० रुपये किमतीचे दागिने अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केल्याची घटना गुरुवारी रात्री घडली. खंडाळा शहरालगतची ही एका आठवड्यातील दुसरी घरफोडीची घटना घडल्याने परिसरात घबराट पसरली आहे. महादेव नगरातील सचिन माने यांच्या राहत्या बंद घराचा कडीकोयंडा तोडून पत्र्याच्या पेटीत ठेवलेले सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी चोरून घेऊन गेले. त्यात २७ हजार ४०० रुपये किमतीचे तीन ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मणी तर ११ हजार ४६० रुपये किंमतीचे दोन ग्रॅम वजनाचे कानातील बुगडी असा मुद्देमाल लंपास केला. सचिन माने यांनी फिर्याद दिली असून, चंद्रकांत धापते तपास करीत आहेत.
