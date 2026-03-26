Pargaon News : पारगावमध्ये अग्नितांडव! इलेक्ट्रॉनिक गोडाऊनला भीषण आग; एक कोटीचे साहित्य खाक, रसाळ कुटुंबाचा १५ वर्षांचा संसार उघड्यावर

प्रकाश शेलारपारगाव : पारगाव (ता. दौंड) येथे नवनाथ रसाळ यांच्या राहत्या घराला जोडून असणाऱ्या गोडाऊनला आग लागल्याने एक कोटी रुपये किंमतीच्या इलेक्ट्रिकल दुकानातील जीवनावश्यक वस्तुंचे नुकसान झाले. सदर घटना बुधवार दि. २५ रोजी मध्यरात्री १२.०० वाजण्याच्या सुमारास घडली. गाढ झोपेत असलेले कुटुंब वेळीच जागे झाल्याने जीवित हानी टळली. आगीमध्ये रसाळ यांचा मुलगा आर्यन याला भाजल्याने किरकोळ दुखापत झाली. सदर आग शॉर्टसर्किटने लागली असल्याचा अंदाज व्यक्त केला असता जात आहे..मध्यरात्रीच्या सुमारास गाढ झोपेत असताना अचानक आगीच्या ज्वाळा व उष्णता अंगाला जाणवु लागल्याने कुटुंब जागे झाले. फोनवरून रसाळ यांनी ग्रामस्थांना बोलून घेतले.त्यानंतर ग्रामस्थांनी अग्निशमन दलाला बोलावून घेतले.दोन तासानंतर कुरकुंभ,दौंड व वाघोली येथील अग्निशमन दल दाखल झाले.अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आली या आगीमुळे जीवन उपयोगी वस्तूचा अक्षरशः कोळसा झाला. यामध्ये ६००० स्क्वेअर फूट आकाराच्या गोडाऊनमधील कपाट, पंखे, पाण्याचे जार, कुलर, बादल्या, पिठाच्या गिरणी, घमेली यांचा समावेश आहे..घटनेनंतर आज गुरुवार दि.२६ रोजी महसूल विभागाने सदर घटनेचा पंचनामा केला. दरम्यान १५ वर्षापूर्वी पारगाव मध्ये दाखल झालेल्या नवनाथ यांनी सुरुवातीस कपडे शिवण्याचे काम केले. मिळालेल्या भांडवलातून हळूहळू इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा व्यवसाय उभारला. या व्यवसायामध्ये मिळालेल्या नफा स्वतःकडे न ठेवता व्यवसाय वाढावा म्हणून भांडवल म्हणून त्याची गुंतवणूक केली. आजवर या व्यवसायामध्ये उभारलेल्या सर्व वस्तू या जळीतामध्ये खाक झाल्याने पारगाव ग्रामस्थांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.