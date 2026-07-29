पुणे

Pargaon POCSO Case: पारगावमध्ये अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींचा विनयभंग; दोन युवकांवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा, अटक

पारगावमध्ये अल्पवयीन सख्ख्या बहिणींच्या विनयभंगप्रकरणी खुटबाव येथील दोन युवकांना पोक्सो अंतर्गत अटक; शाळा व्यवस्थापन व ग्रामस्थांच्या पुढाकाराने गुन्हा नोंद
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pargaon daund minor sisters molestation pocso case khotbav accused yavat police pune rural

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खुटबाव : पारगाव ( ता. दौंड) येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या अल्पवयीन सख्ख्या बहीणींचा विनयभंग केल्याप्रकरणी खुटबाव येथील दोन युवकांवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये आरोपी प्रविण गणपत थोरात व दिनेश दत्तात्रय पासलकर (दोन्ही रा. खुटबाव ता. दौंड. जि. पुणे) यांना अटक करण्यात आली आहे.

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