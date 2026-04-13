Pargav Politics: पारगाव ग्रामपंचायतीत उपसरपंच नितीन ढोबळे यांच्यावरील अविश्वास ठराव फेटाळला; पद कायम

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच नितीन मारुती ढोबळे यांच्याविरुध्द एकूण १५ पैकी १२ सदस्यांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे नितीन ढोबळे यांचे उपसरपंच पद कायम राहिले आहे. .तालुक्याच्या पूर्वभागातील मध्यवर्ती व महत्वाची बाजारपेठ असलेल्या पारगाव येथील ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक निवडणूक नोव्हेंबर २०२३ साली पार पडली या निवडणुकीमध्ये लोकनियुक्त सरपंच पदी अपक्ष श्वेता किरण ढोबळे निवडून आल्या होत्या. सदस्यपदाच्या एकूण १५ जागांपैकी राष्ट्रवादीचे ११ सदस्य तर शिवसेनेचे तीन व एक अपक्ष सदस्य निवडून आले होते.त्यावेळी उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नितीन ढोबळे यांची बिनविरोध निवड झाली होती..नुकत्याच झालेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सरपंच श्वेता ढोबळे या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तिकीटावर पारगाव पंचायत समिती गणातून निवडुन आल्याने त्यांनी सरपंच पदाचा राजीनामा दिला आहे सध्या सरपंचपद रिक्त आहे. बाळासाहेब ढोबळे, काळूराम लोखंडे, वीरेंद्र ढोबळे, लता ढोबळे, प्रियांका ढोबळे, रोहिणी देवडे, विठ्ठल ढोबळे, अंकिता लोखंडे, गौरी ढोबळे, गीतांजली लोंढे, रेखा लबडे, दत्ताराम वैद या १२ सदस्यांनी (दि.०७) एप्रिल रोजी तहसीलदार यांना पत्र पाठवून उपसरपंच नितीन ढोबळे हे मनमानी कारभार करत असून ग्रामपंचायतीच्या बैठका वेळेवर घेत नाही त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडू इच्छितो त्या करिता अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी विशेष सभा बोलवण्याची मागणी केली होती त्यानुसार आज सोमवारी नायब तहसीलदार शांता असवले यांच्या प्रमुख उपस्थित ग्रामपंचायत सदस्यांची सभा संपन्न झाली. यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी के. डी. भोजणे उपस्थित होते..अविश्वास ठरावासाठी गुप्त मतदान झाले ठरावाच्या बाजूने १० मते पडली तर ठरावाच्या विरोधात ५ मते पडली, ठराव मंजूर करण्यासाठी नियमानुसार एकूण सदस्यांच्या तीन चतुर्थांश सदस्यांची आवश्यकता असते. म्हणजे ११ सदस्य ठरावाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक होते परंतु प्रत्यक्षात १० मते पडली त्यामुळे उपसरपंच नितीन ढोबळे यांच्या विरुध्दचा अविश्वास ठराव फेटाळण्यात आला..अविश्वास ठराव दाखल करताना पत्रावर १२ सदस्यांच्या सह्या होत्या परंतु गुप्त मतदान पद्धतीत ठरावाच्या बाजूने १० मते पडली त्यामुळे दोन मते कोणती फुटली याची चर्चा रंगली आहे.