पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याचा जिल्ह्यात उत्कृष्ठ पोलीस ठाणे म्हणुन कोल्हापुर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांच्या हस्ते पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. .पुणे येथील जिल्हा ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात आज शुक्रवारी झालेल्या विशेष कार्यक्रमात हा सन्मान करण्यात आला यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल उपस्थित होते. सन २०२५-२६ या वर्षात पारगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हे नियंत्रण , कायदा व सुव्यवस्था व लोकाभिमुख सेवा याबाबत उत्कृष्ठ कामगिरी बजावली आहे या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव म्हणून उत्कृष्ठ पोलीस ठाणे प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले आहे..सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी पारगाव पोलीस ठाण्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पोलीस ठाण्याच्या कामकाजात अमुलाग्र बदल घडवून आणले, गुन्ह्यांचा जलद गतीने तपास, अपघात टाळण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला धोकादायकरित्या कठडे नसलेल्या विहिरींना संरक्षक कठडे बसवले, महत्वाच्या तसेच सार्वजनिक वर्दळीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले, पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणाऱ्या गरिबांना जेवणाची व्यवस्था, आदिवासी तसेच गरीब कुटुंबाना दिवाळी फराळ वाटप तसेच महिलांना साडी वाटप असे उपक्रम राबवले, जेष्ठ नागरिकांचे मेळावे घेऊन चोरीच्या घटना टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यायची याबाबत जनजागृती केली. तसेच वेळप्रसंगी गरीब कुटुंबाला उदरनिर्वाहासाठी कधी शेळी घेऊन दिली तर कधी स्वयंपाकासाठी सिंलेडरची मदत केली, शाळा महाविद्यालयात सायबर गुन्ह्यांच्या बाबत मार्गदर्शन केले अशा प्रकारे अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबवले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.