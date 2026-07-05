पुणे

Pune: पारगाव येथे लोणी रस्त्यावरील लबडेमळा दरम्यान रस्त्याच्या साईडपट्ट्या खचल्याने अवजड वहातुक करणारा कंटेनर पलटी झाल्याने सुमारे २४ तास वहातुक विस्कळीत

Container Overturns on Pargaon-Loni Road: आंबेगाव तालुक्यातील पारगाव-लोणी रस्त्यावर लबडेमळा येथे रस्त्याच्या साईडपट्टी खचल्याने कंटेनर पलटी झाला.या अपघातामुळे सुमारे २४ तास वाहतूक विस्कळीत राहिली.
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esakal

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
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सुदाम बिडकर

पारगाव: पारगाव ता. आंबेगाव येथे लोणी रस्त्यावरील लबडेमळा दरम्यान रस्त्याच्या साईडपट्ट्या खचल्याने अवजड वहातुक करणारा कंटेनर पलटी झाल्याने सुमारे २४ तास या रस्त्यावरील वहातुक बंद पडली होती . काल शनिवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास क्रेनने कंटेनर दुर केल्यावर वहातुक सुरळीत झाली.

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