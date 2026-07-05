Pune: पारगाव येथे लोणी रस्त्यावरील लबडेमळा दरम्यान रस्त्याच्या साईडपट्ट्या खचल्याने अवजड वहातुक करणारा कंटेनर पलटी झाल्याने सुमारे २४ तास वहातुक विस्कळीत

सुदाम बिडकर पारगाव: पारगाव ता. आंबेगाव येथे लोणी रस्त्यावरील लबडेमळा दरम्यान रस्त्याच्या साईडपट्ट्या खचल्याने अवजड वहातुक करणारा कंटेनर पलटी झाल्याने सुमारे २४ तास या रस्त्यावरील वहातुक बंद पडली होती . काल शनिवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास क्रेनने कंटेनर दुर केल्यावर वहातुक सुरळीत झाली..पारगाव ते लोणी रस्त्यावरील लबडेमळा दरम्यानच्या रस्त्याचे वर्षभरापूर्वी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात आले. परंतु रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या साईड पट्ट्यांची कामे व्यवस्थित करण्यात आली नाही अरुंद साईड पट्ट्या तसेच काही ठिकाणी साईड पट्ट्या खचल्या आहेत त्यामुळे या परिसरात अनेकदा अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत असे ग्रामपंचायत सदस्य दत्ताराम वैद व स्वप्नील पोंदे यांनी सांगितले..Pune: वरंधा घाटात पुन्हा दरड कोसळली .शुक्रवार (दि.३) रोजी सायंकाळी सहा ते सात वाजण्याच्या सुमारास लोणीकडुन पारगाव कडे चाललेला कंटेनर लबडेमळा येथे खचलेल्या साईड पट्टीवरून घसरून पलटी झाला त्यामुळे या रस्त्यावरील वहातुक विस्कळीत झाली होती. तब्बल २४ तासानंतर क्रेन व जेसीबी च्या मदतीने कंटेनर दुर केल्यावर काल शनिवारी सायंकाळी सात नंतर वहातुक सुरळीत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.