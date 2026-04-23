Pargaon Police News: काठापूर बुद्रुकमध्ये मेंढपाळ महिलेची सव्वातीन लाखांची कापडी पिशवी ४८ तासांत शोधून पोलिसांनी परत केली

पारगाव : काठापूर बुद्रुक ता. आंबेगाव येथे नदीच्या काठावर बकऱ्या चारत असताना संगीता अंजबापू तिखोळे या मेंढपाळ महिलेच्या कंबरेला खोचलेली दोन तोळे वजनाचे मंगळसुत्र व रोख ३८ हजार रुपये ठेवलेली कापडी पिशवी हरवली. पारगाव कारखाना पोलिसांनी तप्तरतेने तपास करून दोन दिवसाच्या आत त्या कापडी पिशवीचा शोध घेऊन एकूण सव्वातीन लाख रुपये ऐवजासह सदर कापडी पिशवी मेंढपाळ महिलेच्या स्वाधीन केल्याने पारगाव पोलिसांचे परिसरात कौतुक होत आहे. .संगीता अंजबापू तिखोळे (वय 40 वर्ष ) रा. काठापूर बुद्रुक ता. आंबेगाव, मूळ राहणार -पळशी वनकुटे ता. पारनेर जि. अहिल्यानगर हि मेंढपाळ महिला रविवार (दि.१९) रोजी काठापुर बुद्रुक येथील घोडनदीच्या काठावर बकऱ्या चारत असताना कंबरेला खोचलेली पैशाची कापडी पिशवी ही बकऱ्या च्या माघे चालत असताना हरवली. त्या पिशवी मध्ये दोन तोळे वजनाचे सोन्याचे मंगळसुत्र, रोख ३८ हजार रुपये होते. संगीता अंजबापू तिखोळे यांनी पारगाव कारखाना पोलीस ठाण्यात पिशवी हरवल्याची तक्रार दिली. .सदर महिला गरीब मेंढपाळ कुटुंबातील असल्याने पोलीस ठाण्याचे प्रभारी आधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी पोलीस हवालदार मंगेश अभंग यांना सोबत घेऊन जलद गतीने शोध मोहीम राबवली. तपास कामात काही संशीयतांना पोलिसी खाक्या दाखवताच पिशवी हरवल्यापासुन दोन दिवसाच्या आत काल बुधवारी पिशवी हरवलेल्या ठिकाणी संशीयत व्यक्तीने सदर पिशवी ठेऊन गेला..पारगाव कारखाना पोलिसांच्या तत्परतेने मेंढपाळ महिलेचे हरवलेला सोन्याचा दागिना तसेच रोख ३८ हजार रूपये असे एकूण सव्वातीन लाख रुपयांच्या ऐवजासह पिशवी सहीसलामत मिळाल्याने पारगाव कारखाना पोलिसांचे परिसरात कौतुक होत आहे.