Pune Rural Police: पारगाव (कारखाना) पोलिसांची उल्लेखनीय कामगिरी; १.८० लाखांचे १२ हरवलेले मोबाईल मालकांच्या स्वाधीन

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागातील पारगाव (कारखाना) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये गहाळ झालेले एक लाख ८० हजार रुपये किमतीचे एकुण १२ मोबाईल मूळ मालकांना परत केले आहे..पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल , अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पारगाव (कारखाना) पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांनी पारगाव कारखाना पोलीस ठाणे हददीतील नागरिकांचे हरवलेले मोबाईलचा शोध घेणे कामी पथक तयार करून हरविलेले मोबाईलचा शोध घेण्याच्या सुचना दिल्या होत्या..त्याप्रमाणे पोलीस उप निरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे, पोलीस अंमलदार मंगेश अभंग. संजय साळवे यांनी सी.ई.आय. आर. पोर्टल'व इतर तांत्रिक बाबींचे आधारे पोलीस ठाणे हद्दीतील मोबाईल मिळालेल्या लोकांशी संपर्क साधुन हरवलेल्या मोबाईलची बाबतची माहिती प्राप्त करून चिकाटीने व अथक परिश्रम करून मोबाईल शोध मोहिम राबविल्याने ' माहे मार्च २०२६ महिन्यामध्ये पारगाव कारखाना पोलीस ठाणे हददीतील नागरिकांचे गहाळ झालेले एक लाख ८० हजार रुपये किमतीचे एकुण १२ मोबाईल हस्तगत करण्यात यश आलेले आहे. सदरचे मोबाईल सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे यांचे हस्ते आज शनिवारी मूळ तक्रारदार यांना परत करण्यात आलेले आहेत. सदरची मोहिम अविरतपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सचिन कांडगे यांनी सांगीतलेल आहे..पारगाव कारखाना पोलीस ठाणेकडून सन २०२५ - २०२६ या कालावधीमध्ये आज पर्यत तक्रारदार यांचे गहाळ झालेले एकुण ३७ मोबाईल तक्रारदार यांना परत करण्यात आलेले आहेत.